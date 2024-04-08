Знамя свободы над Севастополем: как нацистов изгнали из Крыма

80 лет назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская наступательная операция Красной армии, принесшая свободу жителям полуострова. Как воинам-освободителям удалось за 35 дней очистить Крым от оккупантов, преодолев все бастионы, вспоминали «Известия».

Мечты о «Готеланде»

Немцы собирались превратить Тавриду в свой вечный форпост на Черном море. Гитлер вспоминал, что когда-то на его берегах жили воинственные германские племена — готы. Этих туманных исторических сведений ему хватило для того, чтобы лелеять мечту о полуострове Готеланд, чтобы возродить в Крыму дух древних германцев. В этом солнечном райском уголке по плану нацистов должны были жить только истинные арийцы. Все «инородное», «неполноценное» население, коренных жителей Крыма, они собирались уничтожить или выселить. После оккупации полуострова процессом германизации Крыма руководил один из идеологов нацизма Альфред Розенберг, который собирался поменять на немецкий лад все названия городов, рек, гор...

Крымская наступательная операция. Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания. Черноморский флот Фото: РИА Новости/Александр Соколенко

Правда, свой кусок от крымского пирога мечтали получить и союзники фюрера — итальянцы и румыны. Нуждаясь в их военной помощи, Берлин был вынужден идти им на уступки. То же самое происходило в отношении местного населения. В Крыму, в лечебницах и санаториях, которые были созданы в советское время, отдыхали после боев асы люфтваффе, лечились немецкие раненые. Им нужно было заручиться лояльностью местного населения. На крымчан с утра до вечера выливались ушаты геббельсовской пропаганды. Машины с громкоговорителями разъезжали по улицам и на ломаном русском призывали местных жителей поддерживать новый порядок. В кинотеатрах шли пропагандистские фильмы.

Но «переформатировать» жителей Крыма нацистам не удалось. Им приходилось подчиняться грубой силе, но в Крыму активно действовало антифашистское подполье, в горах и лесах скрывались партизаны, подрывавшие немецкие коммуникации и помогавшие советским морякам-десантникам. Героической страницей в истории Великой Отечественной осталась борьба несломленного Аджимушкая, местечка под Керчью, — там, в шахтах, под землей, горстка красноармейцев не сдавалась до последней капли крови. Остались в летописи Великой Отечественной и подвиги партизанских отрядом Михаила Македонского, Пинхуса Ямпольского, Федора Федоренко. Их боевой потенциал, а также те разведданные, которые добывали партизаны, пригодился красноармейцам в дни освобождения Крыма.

План Александра Василевского

Наступил роковой для немцев 1944 год. В Германии понимали, что после нескольких удачных операций конца 1943–начала 1944 года русские постараются освободить Крым. Но в Германии не слишком боялись советского наступления на черноморском побережье. Штаб «таврической» 17-й армии вермахта, которой командовал генерал Эрвин Йенеке, располагался в Симферополе. Полководец, который был опытным военным инженером, считал Крым неприступной крепостью, в которой можно с успехом обороняться даже малыми силами.

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Крымская наступательная операция. Советские воины в окопах отдыхают между боями

Изначально в Кремле наступление на Крым планировали на первые дни марта 1944 года. Но к этому времени подготовить войска не удалось, рисковать командование не собиралось — и Крымская стратегическая наступательная операция Красной армии началась 8 апреля 1944 года. В битве за Крым приняли участие войска 4-го Украинского фронта генерала армии Фёдора Толбухина, Отдельной Приморской армии генерала армии Андрея Ерёменко, Черноморский флот (командующий — адмирал Филипп Октябрьский), Азовская военная флотилия (командующий — контр-адмирал Сергей Горшков, не раз ставивший немцев в тупик неожиданными десантами) и крымские партизаны.

Замысел операции, разработанной под руководством начальника Генерального штаба РККА Александра Василевского, состоял в том, чтобы силами 4-го Украинского фронта с севера — от Перекопа и Сиваша и Отдельной Приморской армии с плацдарма в районе Керчи одновременно нанести мощные удары в направлении Симферополя и Севастополя. Эти удары должны были расчленить и уничтожить вражескую группировку, не позволив ей отступить из Крыма. Василевский лично координировал подготовку наступления, создав значительное численное преимущество по всей линии продвижения.

По традиции большое наступление началось с насыщенной и долгой артиллерийской подготовки, которая продолжалась пять дней. «Бог войны» уничтожил немало немецких укреплений и огневых точек. Операция началась стремительно и победно. Прорыв в Северном Крыму во многом определили удачные действия артиллерии. 8 апреля 2-я Гвардейская армия освободила город Армянск, а утром 11 апреля 19-й танковый корпус овладел Джанкоем. В тот же день, прорвав семь немецких оборонительных линий, красноармейцам удалось освободить Керчь. Морские пехотинцы установили гюйс на самой высокой точке Керчи — на горе Митридат. В тот же день прекратил свое существование концентрационный лагерь, находившийся в совхозе Красный под Симферополем. Там нацисты и их пособники уничтожили более 15 тыс. человек. Те, кому повезло остаться в живых, 11 апреля получили свободу.

Ожесточенные бои на керченском направлении Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Отступая, гитлеровцы продолжали совершать чудовищные преступления. 10 апреля нацисты казнили актеров симферопольского Крымского драматического театра, которые долгое время тайно помогали партизанам. 13 апреля в Старом Крыму были зверски убиты 584 мирных жителя, более 100 человек получили ранения.

Но в тот же день войска 4-го Украинского фронта вошли в Симферополь, Евпаторию и Феодосию. За день до освобождения Евпатории у поселка Ашага-Джамин около двух часов вели неравный бой с оккупантами девять разведчиков из группы сержанта Николая Поддубного. Когда кончились патроны, истекавшие кровью разведчики бросились в рукопашный бой. Немцы взяли их в плен и, связав колючей проволокой, стали пытать. Во время истязаний немецкий офицер обратился к красноармейцу Абдулманапову: «Они русские, а тебе-то зачем погибать? Ты для них чужой». 19-летний аварец только плюнул в лицо гитлеровцу. Ничего не добившись от разведчиков, немцы расстреляли их.

16 мая 1944 года указом президиума Верховного совета СССР все девять разведчиков были удостоены звания Героя Советского Союза. Чудом выжил из них только один, пулеметчик Василий Ершов, едва не похороненный заживо. Недаром село Ашага-Джамин носит с тех пор новое название — Геройское!

Крымская наступательная операция. Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, май 1944 года Фото: РИА Новости/Алексей Межуев

Последний бастион

Немцы отчаянно сражались за Крым. Но их цитадели капитулировали одна за другой, ведь советские солдаты и офицеры сражаются за родную землю, а немцы — за право грабить. Пришлось оккупантам отступать к Севастополю — именно там они надеялись остановить наступление Красной армии.

Самой трудной задачей стало освобождение Севастополя — Гитлер провозгласил его «городом-крепостью». Приказ по 17-й армии звучал патетически: «Наш девиз: здесь не может быть отступления, перед нами победа, позади нас смерть. Мы будем находиться здесь, на этом решающем участке гигантской мировой борьбы, столько времени, сколько нам прикажет фюрер». Первые удары частей Красной армии в районе Севастополя натолкнулись на упорное сопротивление, на нескольких участках фронта немцы предприняли контратаки. Василевский, проанализировав ситуацию, рискнул перенести освобождение «города русских моряков» на неделю — до 23 апреля. Сталин с неохотой согласился с этой протяжку. Но в те дни и верховный главнокомандующий, и начальник Генштаба сделали ставку на основательность. Вторая атака на Севастополь, начавшаяся 23 апреля, тоже не принесла успеха. Но значительно потрепала немецкие позиции.

В начале мая Йенеке уже не верил, что немцы сумеют удержаться в Севастополе и Крыму. Его отстранили от командования армией. Опытного генерала заменил Карл Альмендингер. Но остановить маховик советского наступления в те дни не смог бы и сам Фридрих Барбаросса. 7 мая после полуторачасовой артиллерийской подготовки начался генеральный штурм Севастополя. Решающим оказался день 9 мая — ровно за год до победы в Великой Отечественной войны. В этот день красноармейцам при активной поддержке авиации удалось очистить Севастополь от оккупантов. Героической страницей в истории Великой Отечественной стал бой за Сапун-гору, которая считался воротами Севастополя. На скатах этой высоты гитлеровцы соорудили 3–4 яруса траншей, насыщенных противотанковыми орудиями, пулеметами и артиллерийскими точками. Разведчики прорывались к бастионам Сапун-горы через колючую проволоку и минные заграждения. Не будет забыт подвиг боевых медсестер — Ольги Беляевой, которая за день вынесла с поля боя 36 раненых, Лидии Полонской, которая, несмотря на тяжелое ранение, продолжала оказывать помощь бойцам...

Водружение советского военно-морского флага в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Севастополе, май 1944 года Фото: ТАСС/Евгений Халдей

Остатки немецких и румынских войск отступили на мыс Херсонес, там оставшихся в живых на следующий день взяли в плен. 10 мая Москва салютовала героям Севастополя, над которым уже развевались знамена победы.

Героически проявил себя в те дни Черноморский флот. Моряки блокировали Крым, не допуская эвакуации противника. Смело атаковали немецкие и румынские корабли. В этих сражениях враг потерял больше 8 тыс. солдат.

Победную точку в операции поставили через три дня, когда Крымский полуостров был полностью очищен от немецких и румынских оккупантов. Красная армия получила важнейший плацдарм для полного освобождения советского Причерноморья и наступления на Придунавье и Балканы. Неминуемо приближался крах Третьего рейха.

Освобождение Севастополя от немецко-фашистских войск. На улицах освобожденного города, май 1944 года Фото: РИА Новости/Александр Бродский

Дорога на Запад

Немцы оставили за собой руины и больше 100 тыс. расстрелянных мирных жителей. 35 дней непрерывных боев на древней Таврической земле завершились полной победой воинов-освободителей. Гитлеровцам когда-то для захвата Крыма потребовался почти год... Более 17 тыс. красноармейцев пали смертью храбрых в упорных боях за Крым. Гитлер называл это сражение «вторым Сталинградом», понимая, что потеря крымских портов и крепостей грозит масштабным наступлением Красной армии на Запад.

Через три с половиной месяца после освобождения Крыма капитулировала Румыния, исправно снабжавшая немцев горючим, а через четыре месяца — Болгария.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»