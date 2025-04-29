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Экс-офицер ЦРУ отметил сильные позиции РФ в диалоге с США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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У Росссии более сильные позиции в переговорах с США по Украине. Таким мнением 29 апреля поделился бывший офицер ЦРУ Рэй Макговерн, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина после выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Сейчас [президенту США Дональду] Трампу еще предстоит осознать, что у него слабые карты в этой карточной игре и у него всего пара тузов, а у России — фулл-хаус. Если вы играете в покер, то вы понимаете, о чем идет речь», — сказал он.

Макговерн отметил, что переговоры всегда лучше, чем военные действия, хотя на этом пути есть определенные препятствия.

«Но есть и достаточно сильная воля со стороны обоих лидеров и есть непреодолимое желание добиться мира», — заключил экс-сотрудник ЦРУ.

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Ранее, 28 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сохраняет оптимистичный настрой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, глава государства выступает за постоянное прекращение огня, а не временное перемирие.

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