Эксперты дали советы по безопасному хранению информации и созданию паролей

Для защиты учетных записей важно не только придумывать сложные комбинации, но и правильно их хранить. К Всемирному дню пароля, который отмечается 1 мая, «Лаборатория Касперского», «Почта Mail» и «СберЗдоровье» рассказали «Известиям», как безопасно и эффективно создавать и хранить данные для входа в аккаунты.

Согласно результатам опроса, проведенного «Лабораторией Касперского», большинство россиян периодически забывают свои пароли от разных сервисов и доступ к аккаунтам в них приходится восстанавливать. Регулярно или часто такое происходит у 16% респондентов, иногда — у 37%, редко — у 35%. Эксперты отметили, что такой подход к хранению учетных данных не только затрудняет пользование аккаунтами, но и создает риски с точки зрения кибербезопасности.

«Чтобы понять, почему одни вещи человек запоминает быстро, а другие нет, нужно знать, как работает память. У нее есть свойство избирательности. Если информация используется нечасто и для ее запоминания нужно приложить усилия, то для мозга это сложная задача», — объяснил врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.

Он также уточнил, что забывание выполняет ценные и жизненно важные функции для здоровья. В частности, оно участвует в регуляции эмоций, ограничивая доступ к негативным воспоминаниям, а также в обработке информации, регулируя актуальность знаний и обеспечивая их своевременность и обновление.

«В целом человек лучше запоминает информацию, которая имеет личную значимость или важность для выживания, эмоциональный компонент, часто повторяется, а также если существуют ассоциации между новыми данными и имеющимися знаниями», — добавил он.

В свою очередь, руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов подчеркнул, что важно не записывать информацию о доступе к аккаунту на бумажке или делать скриншоты на телефоне, а использовать менеджеры паролей. Такие решения избавят от необходимости держать в голове множество сочетаний букв и цифр и упорядочат работу с ними. По его словам, в этом случае потребуется создать и запомнить только один сложный мастер-пароль для доступа к аккаунту в приложении.

«Что касается восстановления паролей, то и тут есть определенные правила. Не стоит использовать слова или числа, прямо отвечающие на проверочный вопрос. Если вы указываете в качестве подсказки любимый цвет, то это должен быть, например, «яблочный», а не «зеленый», остается только подобрать нужную ассоциацию», — сказал он.

Панков назвал такой ассоциативный метод эффективным способом запоминания. При этом ассоциация должна быть неочевидной для всех и понятной только одному человеку — тому, кто создает пароль.

«У многих хорошо работает зрительная память, поэтому при запоминании информации ее можно себе «сфотографировать», визуально представить. Тем, кто лучше воспринимает информацию на слух, стоит попробовать записывать данные для запоминания на диктофон и после несколько раз включать запись», — посоветовал врач.

Руководитель команды информационной безопасности «Почты Mail» Дмитрий Водяной отметил, что важно также внедрять дополнительные уровни защиты. Например, подключать двухфакторную аутентификацию, которая требует ввода дополнительного кода, отправленного на мобильное устройство, или использовать беспарольный способ авторизации.

«Он может быть основан на биометрических данных, одноразовых кодах или веб-токенах и становится всё более популярным благодаря своей высокой безопасности и удобству. Его главное преимущество — отсутствие необходимости запоминания комбинаций. Поэтому можно сказать, что в будущем такой способ авторизации даже способен заменить традиционные пароли», — заключил эксперт.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что 86% опрошенных россиян испытывают тревогу перед современными технологиями. Об этом говорится в результатах исследования IT-компании «Киберпротект» и деловой соцсети TenChat. Наибольшее беспокойство вызывает угроза взлома аккаунтов — об этом заявили 32% опрошенных. При этом 30% переживают из-за возможной утечки данных из биометрических систем.