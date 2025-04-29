Политолог оценил сообщения о попытках ЕС заставить Киев отказаться от перемирия

Попытки Европейского союза (ЕС) заставить Киев не соблюдать перемирие с целью не дать Москве отмечать 9 Мая являются провокацией. Об этом 29 апреля «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день хорватское издание Advance сообщило, что в ближайшие дни лидеры ЕС будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы он ни под каким видом не соглашался на перемирие с Москвой и не давал ей шансов праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, позиция большинства европейских стран давно понятна.

«Они продолжают поддерживать позицию Киева, несмотря на то что она мало направлена на конструктивный диалог, урегулирование конфликта и открытие треков для переговоров. Прекрасно становится ясно, что это не позиция, направленная на конструктив и на поиск компромиссов», — сказал Денисов.

По словам политолога, подобные намерения не остановят Москву от празднования 80-й годовщины Победы. Эксперт подчеркнул, что на РФ и страны, воспринимающие 9 мая как День Победы, не повлияют подобные западные инициативы.

«Тем более что уже анонсирован приезд ряда политических лидеров в Москву на празднование 9 Мая, в том числе и европейских лидеров, которые уже точно не откажутся от данного акта. Так что это очередная провокация, которая в очередной раз подчеркивает различие между подходами России и Евросоюза к регулированию конфликта», — заключил Денисов.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России. По его словам, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера, и это подчеркивает готовность страны выйти на мирное урегулирование конфликта.

14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, то столкнутся с «последствиями». Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал подобный запрет отвратительным.