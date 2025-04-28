Песков назвал перемирие к 80-летию Победы проявлением доброй воли РФ
Перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России. Об этом 28 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера и это подчеркивает готовность страны выйти на мирное урегулирование конфликта.
«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства», — сказал Песков.
Кроме того, он также добавил, что сейчас в диалоге между РФ и США реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта на Украине.
В этот же день Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В указанный период военнослужащие РФ перестанут проводить все боевые действия. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру.