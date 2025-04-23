Запрет, установленный чиновниками Евросоюза (ЕС), на посещение Москвы во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 Мая является отвратительным. Об этом 23 апреля сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Отвратительно. Позиция безнравственная, которая скидывает маску с лица тех политиков, которые к коллегам своим обращаются с такими угрозами», — сказал Нарышкин ТАСС

По его словам, такие угрозы означают, что победа над фашизмом для европейских чиновников — «не праздник, а раздражение». Кроме того, он добавил, что это ограничение показывает: чиновники ЕС находятся на стороне проигравших.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля предупредила европейских чиновников, что в случае, если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, они столкнутся с «последствиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 апреля назвал ее заявление жестким и неправильным. Он отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.