СМИ указали на план Европы убедить Киев не соглашаться на перемирие перед 9 Мая
Страны Европы будут убежать Украину не принимать перемирие с Россией перед Днем Победы. Об этом 28 апреля сообщает газета Advance.
«Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая», — указано в материале.
Кроме того, издание подчеркнуло, что российская сторона больше готова к миру по сравнению с Украиной.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В указанный период военнослужащие РФ перестанут проводить все боевые действия. Кроме того, в Кремле уточнили, что украинской стороне необходимо последовать этому же примеру.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России. По его словам, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера, и это подчеркивает готовность страны выйти на мирное урегулирование конфликта.