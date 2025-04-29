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Политолог объяснил лидирующие позиции либералов на парламентских выборах в Канаде

Политолог Дудаков: либералы лидируют на выборах из-за удачной кампании Карни
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Фото: REUTERS/Amber Bracken
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Канадская либеральная партия лидирует на парламентских выборах из-за того, что ее новый лидер Марк Карни правильно воспользовался всплеском патриотических чувств у населения после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом 29 апреля «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

В этот день в Канаде состоялись парламентские выборы. По последним данным, победу на них победу одерживает Либеральная партия действующего премьер-министра Марка Карни.

Политолог напомнил, что еще в начале 2025 года канадские консерваторы во главе с Пьером Пуальевром были лидерами предвыборной гонки, но затем произошло сразу несколько значимых событий: отставка непопулярного премьер-министра Джастина Трюдо, которого заменил бывший глава Банка Англии Карни.

«Во-вторых, произошла инаугурация Трампа, он начал в рамках своей риторики угрожать присоединением Канады к США, и это вызвало всплеск патриотических чувств у канадцев, чем как раз воспользовался Марк Карни. Он пытается себя представить технократом, который способен дать отпор Трампу на всех направлениях — и в экономике, и в политике», — объяснил Дудаков.

По его словам, в то же время канадские консерваторы предстали в качестве трампистов, из-за чего их рейтинги просели. Демократы однозначно могут остаться у власти в Канаде еще на три или четыре года, допустил эксперт.

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Он добавил, что ситуация внутри Канады остается довольно плачевной: существуют проблемы в миграционной и социальной политике.

«Но сейчас в моменте главная тема для них (канадцев. — Ред.) — это противостояние с Трампом. В дальнейшем, я думаю, этот всплеск патриотизма сойдет на нет постепенно, рейтинги того же Карни пойдут вниз, и уже ближе к концу года он, скорее всего, станет довольно непопулярным», — предположил Дудаков.

28 апреля Трамп в очередной раз призвал Канаду войти в состав США. Он пообещал поспособствовать улучшению качества жизни жителей страны, укреплению экономики и оборонного потенциала.

4 марта в США вступило в силу повышение торговых пошлин, для Канады, они составили 25%. 7 апреля канадская сторона подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти.

26 апреля канадский премьер-министр заявил, что Трамп предал Канаду, когда начал торговую войну против своего «ближайшего соседа». Он отметил, что повышение пошлин разрушает мировую экономику. Еще в марте Карни заявлял журналистам, что Канада намерена сократить свою экономическую зависимость от США.

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