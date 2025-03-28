Премьер Канады заявил о смене экономического курса страны из-за действий Трампа

Канада намерена сократить свою экономическую зависимость от США и перестроить свою экономику с учетом политики президента США Дональда Трампа. Об этом 27 марта заявил журналистам премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции.

«Мы будем бороться с американскими тарифами посредством самостоятельных ответных действий, которые произведут максимальный эффект в США и минимальный — в Канаде», — отметил он.

Карни также добавил, что будет отвергать любые попытки ослабить Канаду, а США больше не являются надежным партнером. Премьер-министр также сообщил, что договорился с Трампом провести разговор, в ходе которого они обсудят защиту своих рабочих и выстраивание экономики.

«Мы построим новую канадскую экономику. Мы сделаем Канаду сильной», — сказал Карни.

Также он подчеркнул, что с 1 июля на территории Канады будет действовать закон, позволяющий обеспечить свободную циркуляцию товаров по всей стране. Так, будут отменены федеральные барьеры, которые мешали осуществлять торговлю между провинциями и территориями Канады.

«Настанет время для широкого пересмотра наших торговых отношений с Соединенными Штатами в области безопасности и обороны. Именно поэтому я буду интенсивно работать с нашими партнерами по бизнесу, изучая методы ведения трудовой деятельности, территориями и провинциями, чтобы найти больше способов помочь канадцам пережить кризис», — рассказал премьер-министр.

Власти Канады 13 марта подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин, которые ввели США на канадские сталь и алюминий. По словам канадских властей, меры, введенные США, нарушают обязательства Вашингтона по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) от 1994 года.