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Карни указал на предательство Трампа из-за торговой войны против Канады

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Американский лидер Дональд Трамп предал Канаду, поскольку начал торговую войну, разрушающую мировую экономику, против своего ближайшего соседа — Канады. Такое заявление 26 апреля сделал канадский премьер-министр Марк Карни.

«Торговая война разрушила мировую экономику, он (Трамп) предал Канаду — соседа Америки, ее ближайшего друга и самого преданного союзника», — заявил Карни.

По его словам, канадцы считают торговое противостояние плохой идеей, но готовы на него ответить. Премьер-министр сравнил торговую войну с хоккеем и отметил, что Канада, как и в спорте, победит США.

«США не Канада, а Канада никогда не станет частью. <…> Я знаю, что по мере того, как Америка отходит от глобальных дел, Канада будет мировым лидером», — заключил Карни.

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Компания YouGov 25 апреля сообщила о том, что 50% жителей Канады назвали отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны. Согласно данным опроса, это является наибольшим результатом.

7 апреля Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти. Согласно сообщению, Оттава утверждает, что меры несовместимы с обязанностями Вашингтона по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

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