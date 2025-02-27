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Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что решение о введении с 4 марта тарифов против Мексики, Канады и Китая, остается в силе. Соответствующее заявление американский лидер сделал 27 февраля в социальной сети Truth Social.

«Предложенные тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как запланировано. Китай также будет обложен дополнительным тарифом в 10% с этой даты. Дата взаимных тарифов 2 апреля останется в полной силе», — написал он.

В своем посте Трамп вновь заявил, что такое решение последовало из-за большого притока наркотиков, поступающих в США из Мексики и Канады, подчеркнув, что они наносят стране существенный ущерб и убивают миллионы американцев.

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10 февраля Трамп заявлял, что будут введены пошлины в размере 25% на ввозимые в США сталь и алюминий. Такие пошлины были введены на продукты тех стран, которые ранее ввели ответные ограничения для американской продукции.

До этого, 1 февраля, американский лидер подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из Евросоюза. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

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