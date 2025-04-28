Трамп призвал Канаду выбрать более «высокий уровень жизни» и войти в состав США
Президент США Дональд Трамп вновь призвал Канаду войти в состав Соединенных Штатов, пообещав улучшить качество жизни канадцев, укрепить экономику и оборонный потенциал. Об этом 28 апреля американский лидер сообщил в социальных сетях.
«Выберите человека, у которого есть сила и мудрость сократить ваши налоги вдвое, увеличить вашу военную мощь бесплатно до самого высокого уровня в мире», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что США больше не могут спонсировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год, если она не является штатом США.
Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США. В частности, 6 января, после заявления Джастина Трюдо об отставке с поста главы правящей партии американский лидер вновь предложил стране войти в состав Соединенных Штатов.
Позднее, 7 января, премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил приобрести Аляску на фоне заявления американского лидера.