Действующий премьер Канады одержал победу на выборах. Что пишут СМИ
В Канаде состоялись парламентские выборы. Либеральная партия действующего премьер-министра Марка Карни одерживает победу и сможет сформировать правительство меньшинства, хотя еще недавно она значительно уступала в опросах Консервативной партии. После успеха Карни объявил о разрыве сложившихся отношений с США, который был его главной темой во время предвыборной кампании. Что пишут СМИ о голосовании — в дайджесте «Известий».
The Washington Post: либералы одерживают победу в Канаде
Либеральная партия премьер-министра Канады Марка Карни одержит победу на федеральных выборах. Всего несколько месяцев назад она была на пути к потенциально историческому разгрому. Пока не ясно, возглавят ли либералы правительство меньшинства или большинства, поскольку подсчет голосов продолжается. В правительстве меньшинства правящая партия должна будет составить коалицию с некоторыми оппозиционными. Это будет четвертое подряд либеральное правительство Канады с 2015 года.
Согласно опросам, проведенным утром 29 апреля, либералы победили или лидировали в 165 округах, что меньше 172 мест, необходимых для большинства. Консерваторы отставали со 147 местами. Поддержка менее крупных левоцентристских партий значительно упала. Результат может вызвать вопросы о лидерстве Пьера Пуальевра в Консервативной партии и ее будущем, хотя она получит больше мест, чем в 2021 году.
Reuters: Карни заявил о конце отношений с США
Премьер-министр Карни обещал занять жесткую позицию по вопросу импортных пошлин в Вашингтоне и заявил, что Канаде придется потратить миллиарды долларов, чтобы сократить свою зависимость от США. Он подчеркивал, что его опыт решения экономических вопросов делает его лучшим лидером для взаимодействия с Трампом.
Во время выборов Трамп в своем сообщении в социальных сетях повторил свой призыв сделать Канаду 51-м штатом. Ранее он сказал, что может использовать «экономическую силу», чтобы добиться этого.
BBC News: почему либералы победили, а консерваторы проиграли
Угрозы Трампа о введении пошлин и его комментарии, подрывающие суверенитет Канады, сыграли огромную роль в выборах, внезапно сделав лидерство и экономическое выживание страны определяющими вопросами кампании. Карни использовал это в своих интересах, выступая как против Трампа, так и против Пуальевра.
Успех либералов объясняется также тем, что избиратели отвернулись от небольших партий, которые потеряли значительную долю голосов. Доля Новой демократической партии сократилась с 18 до 6%, поддержка «Зеленых» упала с 2 до 1%.
Politico: избрание Карни было маловероятным
Бывший банкир с рассудительностью прирожденного технократа убедил миллионы канадцев, что именно он способен возглавить страну, несмотря на беспрецедентный поток угроз и насмешек со стороны Трампа. Когда экс-премьер Джастин Трюдо объявил о своей отставке в январе на фоне глубокой непопулярности, Карни еще не был политиком. Либералы выбрали его на пост лидера и премьер-министра только в марте.
В январе с поразительной скоростью происходили эпохальные события. Карни боролся за лидерство в партии с бывшим министром финансов Христей Фриланд, чья отставка в декабре усилила призывы к уходу Трюдо. Он собрал больше средств, чем Фриланд, и набрал больше голосов. К тому времени, как он начал кампанию, либералы впервые с 2023 года вышли вперед по результатам опросов. У него едва хватало времени даже нанять персонал.
Bloomberg: канадский доллар падает из-за неуверенной победы либералов
Канадский доллар ослаб по отношению к американской валюте на фоне предположений, что Либеральная партия одержит лишь незначительную победу на выборах. Канадский доллар упал на 0,1%, до 1,3842 за $1 в начале лондонских торгов, в то время как фьючерсы на акции членов индекса S&P/TSX 60, котирующиеся в США, практически не изменились.
Канадский доллар достиг самого слабого уровня за последние два десятилетия в начале февраля, когда Трамп впервые объявил о тарифах на импорт из Канады и Мексики. С тех пор он восстановился, поскольку некоторые торговые ограничения были смягчены, а переговоры в основном были отложены до окончания выборов. С начала года канадская валюта выросла примерно на 4% по отношению к доллару США, поскольку инвесторы бегут из американских активов, однако этот рост меньше, чем у многих мировых валют.