Действующий премьер Канады одержал победу на выборах. Что пишут СМИ

В Канаде состоялись парламентские выборы. Либеральная партия действующего премьер-министра Марка Карни одерживает победу и сможет сформировать правительство меньшинства, хотя еще недавно она значительно уступала в опросах Консервативной партии. После успеха Карни объявил о разрыве сложившихся отношений с США, который был его главной темой во время предвыборной кампании. Что пишут СМИ о голосовании — в дайджесте «Известий».

The Washington Post: либералы одерживают победу в Канаде

Либеральная партия премьер-министра Канады Марка Карни одержит победу на федеральных выборах. Всего несколько месяцев назад она была на пути к потенциально историческому разгрому. Пока не ясно, возглавят ли либералы правительство меньшинства или большинства, поскольку подсчет голосов продолжается. В правительстве меньшинства правящая партия должна будет составить коалицию с некоторыми оппозиционными. Это будет четвертое подряд либеральное правительство Канады с 2015 года.

The Washington Post На фоне торговой войны президента США [Дональда Трампа] и угроз аннексии северного соседа избиратели устремились к Карни — политическому новичку, который возглавлял Банк Канады во время мирового финансового кризиса и Банк Англии во время Brexit. Он позиционировал себя как надежную руку в дестабилизирующее время.

Согласно опросам, проведенным утром 29 апреля, либералы победили или лидировали в 165 округах, что меньше 172 мест, необходимых для большинства. Консерваторы отставали со 147 местами. Поддержка менее крупных левоцентристских партий значительно упала. Результат может вызвать вопросы о лидерстве Пьера Пуальевра в Консервативной партии и ее будущем, хотя она получит больше мест, чем в 2021 году.

Reuters: Карни заявил о конце отношений с США

Премьер-министр Карни обещал занять жесткую позицию по вопросу импортных пошлин в Вашингтоне и заявил, что Канаде придется потратить миллиарды долларов, чтобы сократить свою зависимость от США. Он подчеркивал, что его опыт решения экономических вопросов делает его лучшим лидером для взаимодействия с Трампом.

Reuters «Наши старые отношения с Соединенными Штатами, отношения, основанные на постоянно растущей интеграции, закончились, — заявил Карни в своей победной речи в Оттаве. — Система открытой глобальной торговли, поддерживаемая Соединенными Штатами, система, на которую Канада опиралась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не была идеальной, помогала обеспечивать процветание нашей страны на протяжении десятилетий, закончилась».

Во время выборов Трамп в своем сообщении в социальных сетях повторил свой призыв сделать Канаду 51-м штатом. Ранее он сказал, что может использовать «экономическую силу», чтобы добиться этого.

BBC News: почему либералы победили, а консерваторы проиграли

Угрозы Трампа о введении пошлин и его комментарии, подрывающие суверенитет Канады, сыграли огромную роль в выборах, внезапно сделав лидерство и экономическое выживание страны определяющими вопросами кампании. Карни использовал это в своих интересах, выступая как против Трампа, так и против Пуальевра.

BBC News Карни предупредил, что Канада находится в кризисном моменте, и в ходе предвыборной кампании (и в своей победной речи) часто заявлял, что Трамп «хочет сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами». Пуальевр гораздо реже упоминал Трампа во время кампании, сосредоточив свое внимание на внутренних проблемах — стоимости жизни, кризисе доступности жилья и преступности — и нападая на либералов за их позицию по этим вопросам.

Успех либералов объясняется также тем, что избиратели отвернулись от небольших партий, которые потеряли значительную долю голосов. Доля Новой демократической партии сократилась с 18 до 6%, поддержка «Зеленых» упала с 2 до 1%.

Politico: избрание Карни было маловероятным

Бывший банкир с рассудительностью прирожденного технократа убедил миллионы канадцев, что именно он способен возглавить страну, несмотря на беспрецедентный поток угроз и насмешек со стороны Трампа. Когда экс-премьер Джастин Трюдо объявил о своей отставке в январе на фоне глубокой непопулярности, Карни еще не был политиком. Либералы выбрали его на пост лидера и премьер-министра только в марте.

Politico Большинство политических наблюдателей не предсказывали, что связанный с цифрами человек, которому не хватало политического опыта, сможет изменить судьбу своей партии. Когда Трюдо, наконец, объявил о своей отставке, либералы достигли удручающе низкого уровня в опросах. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр опережал соперников на 25%, практически гарантируя победу при следующей возможности. Либеральные сотрудники покидали корабль на протяжении нескольких месяцев, и многие из тех, кто остался, потеряли надежду.

В январе с поразительной скоростью происходили эпохальные события. Карни боролся за лидерство в партии с бывшим министром финансов Христей Фриланд, чья отставка в декабре усилила призывы к уходу Трюдо. Он собрал больше средств, чем Фриланд, и набрал больше голосов. К тому времени, как он начал кампанию, либералы впервые с 2023 года вышли вперед по результатам опросов. У него едва хватало времени даже нанять персонал.

Bloomberg: канадский доллар падает из-за неуверенной победы либералов

Канадский доллар ослаб по отношению к американской валюте на фоне предположений, что Либеральная партия одержит лишь незначительную победу на выборах. Канадский доллар упал на 0,1%, до 1,3842 за $1 в начале лондонских торгов, в то время как фьючерсы на акции членов индекса S&P/TSX 60, котирующиеся в США, практически не изменились.

Bloomberg «Небольшую слабость можно объяснить тем, что, весьма вероятно будет правительство меньшинства, — сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank Ltd. — Теперь фокус должен сместиться на переговоры между США и Канадой, которые будут иметь более важное значение для канадского доллара».

Канадский доллар достиг самого слабого уровня за последние два десятилетия в начале февраля, когда Трамп впервые объявил о тарифах на импорт из Канады и Мексики. С тех пор он восстановился, поскольку некоторые торговые ограничения были смягчены, а переговоры в основном были отложены до окончания выборов. С начала года канадская валюта выросла примерно на 4% по отношению к доллару США, поскольку инвесторы бегут из американских активов, однако этот рост меньше, чем у многих мировых валют.