В отказном тоне: Канада cближается с ЕС на фоне конфликтов с США

Канада сближается с Евросоюзом на фоне разногласий с Соединенными Штатами. Усиление связей с ЕС — долгосрочная цель внешней политики Оттавы, сказали «Известиям» в российском посольстве в Канаде. Ранее в СМИ писали, что она даже может присоединиться к Евросоюзу. Однако в канадском посольстве после вопроса «Известий» опровергли такой сценарий. Тем не менее действия администрации Дональда Трампа вызывают раскол в западном лагере, толкая страну в объятия ЕС.

Сможет ли Канада вступить в ЕС

Дискуссия о присоединении Оттавы к ЕС началась после недавней публикации в Politico о том, что такой сценарий маловероятен, но возможен. У обеих сторон общие ценности, историческое прошлое и развитая экономика, что выгодно отличает Канаду от других желающих вступить в союз: Украины, Молдавии и государств Западных Балкан.

— Хотя у Канады и Евросоюза много общего, членство в ЕС открыто только для европейских государств, — сказали «Известиям» в канадском диппредставительстве в РФ.

Канада и ЕС постоянно работают над расширением сотрудничества. Стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве и всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение, добавили канадские дипломаты.

Фото: Global Look Press/Daniel Kalker

Однако на данный момент вопрос о вступлении Канады в Европейский союз всерьёз не рассматривается ни на официальном уровне, ни в экспертных кругах, подчеркнули «Известиям» в посольстве РФ в Оттаве.

— Хотя «кленовые листья» и имеют глубокие историко-культурные и институциональные связи с Европой, включая общее наследие с Францией и Великобританией, фактическое членство в ЕС — это что-то из области игровых сценариев политологов, — заметили российские дипломаты.

Некоторые эксперты иногда называют Канаду де-факто «ассоциированным партнером» или даже «виртуальным членом ЕС». Однако подобные оценки лишь подчеркивают привилегированный характер канадско-еэсовских отношений, резюмировали в посольстве РФ.

Фото: Global Look Press/Eric Vidal

Сейчас в списке кандидатов на вступление в ЕС насчитывается девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Кроме того, ЕС считает кандидатом непризнанное Косово. Только европейские страны могут подать заявку на вступление в соответствии с 49-й статьей Договора о Европейском союзе, заявляла ранее пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо. Однако точной формулировки термина «европейская страна» нет: Кипр входит в состав ЕС, хоть и находится на острове, который территориально ближе к Азии, а у некоторых стран объединения есть заморские территории в Карибском море, Тихом океане или Арктике.

Канада находится на другом материке, что не дает возможности отнести ее к понятию «европейская страна». Более того, возможное присоединение Оттавы изменит расстановку сил в объединении: Канада войдет в пятерку стран ЕС по населению и ВВП. Стоит вспомнить, что даже всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС, подписанное еще в 2016-м, ратифицировали лишь 17 из 27 членов союза, а Кипр отклонил его. Небольшие государства ЕС боятся угрозы для внутреннего рынка и наплыва мигрантов из-за либеральной политики Оттавы в этом вопросе.

Фото: REUTERS/Arlyn McAdorey

Единства в канадском обществе и политической элите по этому вопросу тоже нет. Если правящая Либеральная партия благосклонно относится к ЕС, то оппозиционные консерваторы скорее нацелены на укрепление сотрудничества с Великобританией. Согласно опубликованному в марте опросу исследовательской компании Abacus Data, 44% канадцев поддерживают вхождение страны в ЕС, против выступают 34%. Поэтому полноценное присоединение Канады к ЕС сейчас на практике невозможно.

Как ЕС может помочь Канаде в противостоянии с США

Растущее тарифное давление президента США Дональда Трампа на Канаду с периодическими ремарками хозяина Белого дома о «51-м штате» побуждает политическое руководство в Оттаве упрочнять сотрудничество с единомышленниками за пределами Северной Америки. В логике, что ЕС поможет в противоборстве с американской администрацией.

— Оттава участвует в еэсовских программах по климату, цифровым технологиям и обороне. Всестороннее усиление связей с Евросоюзом воспринимается Канадой как стратегически важный и долгосрочный вектор внешней политики, — заявили «Известиям» в посольстве РФ в Канаде.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп 1 февраля 2025 года подписал указ о введении с 4 февраля 25-процентных таможенных пошлин на все мексиканские и канадские товары, за исключением нефти и электроэнергии, для которых был установлен тариф в 10%. В ответ Оттава ввела пошлины в 25% на американские товары на сумму 30 млрд канадских долларов. Стороны договаривались об отсрочке, но в марте ограничения вступили в силу. Трамп также не исключает повышения в будущем пошлин на производимые в Канаде автомобили.

Важно, что Вашингтон до недавнего времени был главным партнером Оттавы во всех отношениях. На долю Соединенных Штатов приходится 63% канадского торгового оборота, у стран есть единая система ПВО (NORAD), налажены глубокие политические связи. Резкая смена политики Вашингтона вынуждает Оттаву наращивать сотрудничество с другими партнерами.

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Канада может искать пути организации импорта из ЕС с последующим транзитом в США в рамках зоны свободной торговли USMCA (соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. — Ред). Это позволит частично снизить эффект от тарифного противостояния с США и компенсировать часть затрат, заявил «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.

— Смысл также в том, чтобы продемонстрировать единство либеральных демократий в условиях, когда США пересматривают свою роль в мире и стремятся снизить бремя ответственности за это единство, — подчеркнул эксперт.

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В экономическом плане дальнейшая интеграция Канады и ЕС маловероятна. В политическом — возможно углубление сотрудничества в сфере безопасности, активизация диалога в рамках НАТО: учения, совместные акции в Арктике, а также создание диалоговых площадок по чему-то вроде «климатической безопасности» и «синей экономики» (рациональное освоение ресурсов океана), резюмировал Лошкарев.

Канада постепенно включается в европейские институты: Оттава — член Совета Европейского космического агентства, наблюдатель в Парламентской ассамблее ОБСЕ. В дальнейшем она может гармонизировать свою экономическую и торговую политику с ЕС, как это делают Норвегия и Исландия.