Переговоры между Россией и Евросоюзом могут начаться на парламентском уровне. В то время как руководство ЕС пока отвергает идею диалога с Москвой, опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента уже готовы к таким контактам. В двух фракциях ЕП выступают за необходимость восстановить отношения с Москвой, а многие евродепутаты поддержат прямой диалог с РФ в случае значительного прогресса в переговорах между США и Россией. Москва также допускает возможность возобновления диалога в случае инициативы со стороны европейцев, заявили в Совете Федерации. Какие темы могут оказаться на повестке парламентариев — в материале «Известий».

В Европарламенте готовы к диалогу с Россией

Опрошенные «Известиями» депутаты из Европарламента уже готовы к контактам с российскими коллегами, несмотря на то что руководство Евросоюза на данный момент отвергает идею переговоров с Москвой.

— Я член делегации в комитете парламентского сотрудничества Россия – ЕС, и, если бы эта группа участвовала в переговорах, я был бы рад внести свой вклад в возобновление контактов и взаимовыгодных отношений, которые важны для Словакии и Центральной Европы, — заявил «Известиям» замглавы фракции «Европа суверенных наций» в ЕП Милан Ухрик.

Необходимость восстановления отношений или, по крайней мере, диалога о возможном прекращении конфликта в основном отстаивает группа «Европа суверенных наций» и часть фракции «Патриоты за Европу». Они вносят резолюции о необходимости переговоров с РФ. Всего в нынешнем созыве ЕП заседают 720 депутатов, во фракцию «Европа суверенных наций» входят 27 представителей, а в группу «Патриоты за Европу» — 86.

— Сегодня нельзя ожидать, что большинство депутатов Европарламента поддержат эти резолюции. Их опасения могут развеяться, когда будет достигнут более значительный прогресс в переговорах между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, — резюмировал Ухрик.

Евродепутат от Болгарии Петар Волгин также готов к участию в диалоге с российскими коллегами. Потенциальной площадкой мог бы стать комитет парламентского сотрудничества РФ – ЕС, неофициальные встречи в формате которого не проводились с 2019 года, отметил политик.

Комитет был создан в соответствии со ст. 95 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия – ЕС, подписанного в 1994 году. С российской стороны в его работе принимали участие представители Совета Федерации, со стороны ЕС — члены делегации Европарламента по связям с Россией.

Заседания комитета проходили два раза в год, поочередно в Брюсселе или Страсбурге и в Москве. Делегации двух стран обсуждали самые разные проблемы двусторонних отношений, включая диалог в сфере энергетики, соблюдение прав человека, а также различные «дорожные карты» сотрудничества со странами — членами ЕС. Однако начиная с весны 2014 года ЕП в одностороннем порядке приостановил все официальные контакты с РФ. Стоит отметить, что сейчас поездки для многих представителей российской власти в Европу ограничены из-за санкций.

Диалог в целом сохранился, но поменялся формат: с 2015 года в Белграде начали проходить ежегодные неофициальные встречи российских парламентариев с членами Европарламента. Они были прерваны из-за начала пандемии COVID-19. Наконец, в 2021-м Европейский парламент утвердил доклад об отношениях России и Евросоюза, в котором потребовал заморозки диалога с РФ. После этого все официальные и неофициальные контакты с ЕП были прекращены.

Какие темы могут обсудить депутаты РФ и ЕС

В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с Европарламентом в случае инициативы со стороны ЕП, заявил «Известиям» заместитель председателя верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

— Диалог всегда лучше его отсутствия, тем у нас более чем достаточно. В Евросоюзе глубина понимания того, что происходит с ними самими, того, что происходит на Украине, стремится к нулю. Общение с российскими парламентариями было бы для них полезно, — заявил Косачев «Известиям».

Нерегулярные контакты на уровне отдельных евродепутатов происходили всё это время, однако системного взаимодействия не было. Инициатива заморозки диалога исходила не от России, поэтому предложение возобновить его должна выдвинуть европейская сторона.

— Если этого не произойдет, то о чем-то упрашивать и к чему-то призывать мы совершенно точно не будем, — резюмировал Косачев.

Общий диалог РФ и ЕС можно было бы запустить, начав с восстановления межпарламентского взаимодействия. На фоне заморозки всех каналов связи возможность общения на уровне депутатов дала бы возможность понять действия другой стороны. Кроме того, не стоит исключать обсуждения гуманитарного трека. Стоит отметить, что пример взаимодействия РФ и США показывает, что восстановление контактов позволило перейти к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

По словам Владимира Путина, Россия готова продолжать контакты с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. То, что они сами «не хотят, — это их дело», подчеркнул президент, выступая на встрече с членами Совета законодателей 28 апреля. Ранее «Известия» выяснили, что Россия готова к возобновлению диалога с США на парламентском уровне. Среди возможных тем для обсуждения законодателями — экономика, культура и спорт. Благодаря диалогу Москве и Вашингтону удалось разблокировать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отдельные страны Евросоюза уже пытаются восстановить межпарламентский диалог с Россией. В январе РФ посетила делегация парламента Словакии во главе с вице-спикерами Андреем Данко и Тибором Гашпаром. Это был первый визит парламентской делегации из страны ЕС в Россию после 2022 года. Словацкие депутаты встретились с председателями обеих палат российского парламента, а также с главой МИДа Сергеем Лавровым и первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Стороны обсуждали развитие межпарламентского диалога, укрепление экономического сотрудничества и вопросы энергетики.

В других странах ЕС также есть политические силы, готовые к диалогу с РФ. Лидер парламентской партии Венгрии «Наша Родина» и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи заявил в интервью «Известиям», что готов встретиться с российскими парламентариями и приехать в Россию. О планах приехать в Москву на празднование Дня Победы сказал «Известиям» и председатель болгарской парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Сейчас довольно сложно представить, что у России и у Европарламента появится какая-то общая повестка к обсуждению, поскольку задача ЕП — производить антироссийские резолюции. Но это не значит, что РФ не должна предлагать. Как отметил в беседе с «Известиями» член Общественной палаты РФ Александр Асафов, видна эффективность работы межпарламентского диалога, так же, как и межпартийного диалога в пространстве БРИКС и с другими нашими союзниками.