Топливный баг: ЕС может пересмотреть позицию отказа от газа из РФ

Представители крупного европейского бизнеса открыто заговорили о необходимости увеличения закупок российского газа. В частности, топ-менеджеры французских компаний TotalEnergies и Engie призвали нарастить импорт из РФ до 70 млрд кубометров в год с нынешних 50 млрд. Незадолго до этого Еврокомиссия вновь отложила публикацию дорожной карты по окончательному отказу от российского топлива. Эксперты считают, что увеличить поставки европейцы могут, только восстановив базовые связи с Россией, отказавшись от финансовых претензий к «Газпрому» и запустив «Северные потоки». При этом, если контроль над транзитными газопроводами возьмут США, цены на российское сырье для европейцев вряд ли будут низкими. Возможно ли возобновление поставок в ЕС и на каких условиях — в нашем материале.

Еврокомиссия без карты

В Европейской комиссии (ЕК) не смогли назвать «Известиям» точную дату публикации дорожной карты по окончательному поэтапному отказу от российского газа. Изначально ее обнародование было запланировано на 26 марта. В своем ответе на запрос издания там сослались на комментарий представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

«Работа продолжается. Будет представлена дорожная карта. У меня пока нет даты, которую я могу озвучить, но мы, конечно, очень внимательно следим за развитием событий и готовим наш план так, чтобы он был целесообразным на момент публикации», — заявила Итконен.

Фото: Global Look Press/Anna Ross/dpa

Тем временем в Европе стали открыто говорить уже не об отказе от российского газа, а об увеличении его поставок. Так, глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне предостерег Европу от чрезмерной зависимости от американского газа и заявил о том, что нужно увеличить поставки российского.

— Европа никогда не вернется к тому, чтобы импортировать из России 150 млрд кубометров. <...> Но я бы поставил на то, что, возможно, 70 млрд кубометров, — заявил Пуянне агентству Reuters.

С ним согласился Дидье Холло, исполнительный вице-президент французской Engie.

Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer

— Если на Украине установится разумный мир, мы могли бы вернуться к поставкам 60 млрд кубометров, а может быть, и 70 в год, включая СПГ, — сказал он.

А согласно опросу, проведенному институтом Forsa, в земле Мекленбург — Передняя Померания, восточногерманском регионе, где газопровод «Северный поток» выходит на сушу из Балтийского моря, 49% немцев хотят вернуться к поставкам российского газа.

Стреляющие в ногу

По словам управляющего партнера компании WMT Consult Екатерины Косаревой, складывается впечатление, что сегодня Еврокомиссия заняла выжидательную позицию, пока страны Старого Света переваривают шок от тарифов Трампа.

— Европа сначала пережила серьезный энергетический шок после сокращения поставок российских энергетических ресурсов. А теперь ее «добивает» тарифами Трамп, кроме прочего требуя закупить у США энергоносителей на $350 млрд. Одну ногу Евросоюз себе уже отстрелил, не думаю, что его экономика готова к еще большим жертвам. Поэтому в Брюсселе заняли выжидательную позицию, анализируя сложившуюся ситуацию, — считает эксперт.

Напомним, что в конце января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По ее словам, импорт газа из России сократился примерно на 75%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua

А в начале апреля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении более чем 200 стран. Для ЕС ставка составила 20%. Затем 9 апреля, когда мера должна была вступить в силу, президент США заявил о 90-дневной паузе, на этот период действует базовая ставка 10%. Брюссель также приостановил на это время введение ответных мер.

Кроме того, 12 марта США ввели 25% пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на сумму $25 млрд. Брюссель ввел ответные пошлины на импорт из США на сумму $22 млрд. Часть товаров попадет под пошлины с 15 апреля, другие — с середины мая.

Урсула фон дер Ляйен предлагала политику «нулевых тарифов», однако Трамп отказался, сочтя это недостаточным. Кроме того, американский президент заявил о том, что Европа должна закупить у США энергоресурсов на сумму в $350 млрд.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Nathan Howard

Достаточно любопытно прокомментировала это требование представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

— Что касается $350 млрд, нужны уточнения, важен контекст. Сама Еврокомиссия не является игроком на рынке. Мы не обсуждаем контракты на закупку энергоносителей. <...> Контракты на энергию основываются на спросе и цене — факторах, которые колеблются. То есть трудно комментировать цифру, названную Соединенными Штатами, — сказала она.

По мнению Екатерины Косаревой, учитывая текущую ситуацию, вряд ли Европа пойдет на такие радикальные меры, как полный отказ от российских энергоресурсов.

— Поэтому я не думаю, что стоит в принципе ждать дорожной карты от Еврокомиссии по этому вопросу, — считает эксперт.

Возвращение с оговоркой

Что же касается российской стороны, то, по мнению заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, к объемам, о которых говорят европейские бизнесмены, вернуться технически несложно.

— В прошлом году в ЕС было поставлено около 50 млрд кубометров российского газа. Добавить еще 20 млрд через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», Польшу или Украину можно было бы легко. Сейчас основные объемы идут по Турецкому потоку через контракты с венграми и греками. Официально об одностороннем разрыве контрактов заявили только финны, австрийцы и немцы. А долгосрочные контракты на СПГ действуют с испанцами, французами и некоторыми трейдерами, — отмечает собеседник.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Напомним, что в прошлом году «Газпром» разорвал контракты с энергетическими гигантами Европы, отношения с которыми выстраивал долгие годы. Поскольку «Газпром» прервал поставки газа в ЕС по «Северному потоку» из-за подрыва последнего два года назад, германская Uniper и австрийская OMV в 2023 году подали в суд. Немецкой компании удалось отсудить у российской монополии €13 млрд, австрийской — €230 млн. Кроме того, «Газпром» продолжает судиться с другими европейскими компаниями, например, итальянской Eni и немецкой RWE.

— Российская сторона эти претензии не признает, так как они были предъявлены без нормального арбитража с представительством интересов всех сторон, — отмечает Алексей Гривач.

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на сегодняшний момент объем судебных претензий к «Газпрому» составляет не менее €15 млрд.

Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer

— Необходимо урегулировать все судебные претензии. И выдать разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2», — назвал эксперт возможные условия для восстановления экспорта российского газа в Европу.

Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, также считает наиболее оптимальным для всех вариант восстановления «Северного потока».

«Известия» напрвили запросы в «Газпром» и «Новатэк» с просьбой прокомментировать возможность увеличения поставок газа в Европу. На момент публикации ответы не получены.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Стоит напомнить, что суд в Швейцарии продлил до 9 мая текущего года мораторий на банкротство «Северного потока – 2». При этом интерес к покупке Nord Stream 2 AG со всеми его активами и обязательствами проявляет американский инвестор Стивен Линч.

При этом в СМИ появилась информация о том, что США потребовали от Киева передать под американский контроль газопровод, идущий через украинскую территорию в Европу. Речь идет о том, чтобы он контролировался Международной корпорацией финансирования развития, подконтрольной американскому правительству.

Александр Фролов полагает, что газопроводы вряд ли достанутся американцам. А по словам Валерия Андрианова, степень влияния США на ценообразование будет зависеть от того, какую роль станет играть американская корпорация — транзитера, получающего фиксированный платеж за перекачку газа, или покупателя газа на российско-украинской границе.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Второй вариант с участием, правда, не американской, а тех или иных европейских компаний уже многократно обсуждался. В этом случае с России снимаются все транзитные риски, а компания-посредник может уже самостоятельно проводить свою ценовую политику. И да, в этом случае стоимость газа для европейцев может ориентироваться на стоимость американского СПГ, это будет еще один способ давления США на европейских «партнеров», — говорит Андрианов.

Если же контроль над транзитными газопроводами тем или иным способом отойдет американцам, вряд ли европейцам стоит ждать возвращения дешевого газа, потому что США в этом случае не допустят роста российских поставок и будут контролировать их через транзитные тарифы, согласилась Екатерина Косарева.