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В Кремле заявили об отсутствии ответа от Киева по прямым переговорам с Россией

Песков: ответа от киевского режима по прямым переговорам с РФ до сих пор не было
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ответа от киевского режима по прямым переговорам с Россией до сих пор не поступило. Об этом 29 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Именно президент [России Владимир] Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова, без каких-либо предварительных условий, к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали», — сказал он журналистам.

роме того, Песков напомнил, что российский президент объявил о временном прекращении огня в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако от Киева не поступило никакой реакции.

По словам официального представителя Кремля, действия Украины свидетельствуют о том, что европейские страны нацелены на продолжение конфликта.

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