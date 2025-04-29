В Кремле заявили об отсутствии ответа от Киева по прямым переговорам с Россией

Песков: ответа от киевского режима по прямым переговорам с РФ до сих пор не было

29 апреля 2025, 11:12 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев