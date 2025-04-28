Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 апреля указала на экстремистский характер идеологии Киева в связи с одобрительным высказыванием президента Украины Владимира Зеленского об осуществлении терактов на территории России.

«Мы регулярно говорим о террористической сущности, экстремистской идеологии киевского режима. Катастрофа на поле боя заставляет этих неонацистов наращивать террористическую активность», — прокомментировала она «Известиям».

Захарова также подчеркнула, что ответственность за подобные действия несут и спонсоры Украины из НАТО, которые накачивают Киев оружием и деньгами. По ее мнению, подобная позиция может привести к росту терроризма во всем мире.

25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.