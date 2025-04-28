СМИ сообщили об извлечении неизвестными останков отца Башара Асада из могилы
Неизвестные раскопали могилу экс-президента Сирии Хафеза Асада в городе Аль-Кардаха в сирийской провинции Латакия. Об этом 28 апреля сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на соцсети.
«Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении», — говорится в публикации.
Уточняется, что осуществлявшие эксгумацию люди были одеты в военную форму. Активисты, опубликовавшие видео в соцсетях, обвиняют в извлечении останков вооруженные группировки.
Хафез Асад занимал пост президента Сирии с 1971 по 2000. После его смерти от сердечного приступа власть в стране перешла к его сыну Башару Асаду. Хафез был похоронен в Аль-Кардахе, которая была его родным городом, над его могилой был выстроен мавзолей.
15 апреля газета Daily Mail сообщила, что полиция Великобритании начала расследование по факту осквернения по меньшей мере 85 мусульманских могил, в том числе детских. По данным полиции, в результате акта вандализма десятки надгробных знаков были разрушены.