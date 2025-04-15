Полиция Великобритании начала расследование по факту осквернения по меньшей мере 85 мусульманских могил, в том числе детских. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила газета Daily Mail (DM).

«Мусульманские могилы детей и грудничков входят в число по меньшей мере 85 поврежденных вандалами в результате «преступления на почве исламофобии» на Уотфордском кладбище», — говорится в публикации.

По данным издания, этот инцидент произошел в субботу, 12 апреля, в мусульманской части кладбища в Уотфорде, в результате акта вандализма десятки надгробных знаков были разрушены. Как отмечает газета, многие из могил принадлежат детям.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что, несмотря на напряженность отношений Москвы и Лондона, комиссия по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) одобрила уход за могилами британских военных в России.