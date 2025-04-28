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Военный эксперт назвал российский Ту-160М летающим убийцей

Военный эксперт Матвийчук: российский Ту-160М — летающий убийца
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Российский бомбардировщик Ту-160М — это «летающий убийца». Об этом 28 апреля в беседе с «Известиями» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о российском бомбардировщике Ту-160М. В материале говорилось о том, что Украина не обладает эффективными средствами для противодействия российскому ракетоносцу.

Матвийчук напомнил, что Ту-160 — это разработка советской авиационной промышленности. Бомбардировщик изначально был создан для ядерного сдерживания России из-за потенциальной угрозы со стороны блока НАТО. По его словам, после развала СССР разработка утратила свое значение. За последние десятилетия, после начала боевых действий в Сирии, а затем на Украине, ее стали модернизировать.

«Это ракетоносец, который несет достаточно мощные крылатые ракеты. В чем его преимущество перед Украиной? На Украине нет таких средств ПВО, которые вы могли бы достать вот этот бомбардировщик. Он просто не входит в зону ПВО. Он настолько автономный и настолько напичкан электроникой, что он запускает свои крылатые ракеты, не уходя в зону ПВО, и тем самым ему никто и ничто не может нанести ущерб. Это такой летающий убийца, уничтожающий великолепно важные цели противника», — рассказал военный эксперт.

Матвийчук добавил, что поразить Ту-160 сложно, из-за того что он никогда не выполняет боевые задачи самостоятельно.

«Его прикрывает целое звено или даже несколько звеньев истребителей, которые обеспечат его бомбометание и запуски крылатых ракет. Так что, если противник попытается добраться до него, будет воздушный бой, и вряд ли они смогут произвести прицельный удар по этому ракетоносцу», — отметил бывший офицер спецназа.

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11 марта начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не могут эффективно противостоять российским истребителям Су-35 даже с учетом поставок американских F-16. По его словам, для оказания противодействия Киеву может потребоваться комплексный подход, подразумевающий наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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