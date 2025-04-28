Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют эффективных средств противодействия российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Об этом сообщил журнал The National Interest (TNI).

Уточняется, что данный самолет оснащен модернизированной авионикой, новыми двигателями НК-32 и современными системами вооружения, включая крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал».

«Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам», — указано в публикации.

Кроме того, TNI проинформировал 23 апреля, что российский оборонно-промышленный комплекс в отличие от предприятий стран НАТО способен модернизировать авиационную технику, что предоставляет дополнительные стратегические преимущества.

При этом усовершенствованная версия ракетоносца сохранит все ключевые характеристики своей базовой модели Ту-160, которые активно используются в зоне боевых действий.

11 марта начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не могут эффективно противостоять российским истребителям Су-35 даже с учетом поставленных западными странами американских F-16. По его словам, для противодействия российским самолетам Киеву необходим комплексный подход, включающий наземные системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.