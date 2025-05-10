Травяной настой: каких фестивалей на открытом воздухе ждать летом

Наступает теплый сезон, а вместе с ним и пора фестивалей на открытом воздухе. Бесконечные шоу и самая разная музыка, фильмы, арт-объекты и мастер-классы на российских фестивалях в формате open-air давно завоевали популярность у любителей событийного паломничества. Среди самых заметных мероприятий Центрального региона — «Архстояние», «Бессонница», «Дикая мята», «Сигнал», VK Fest ​ и другие. «Известия» подготовили собственный календарь лучших развлечений на свежем воздухе.

Многогранный лайн-ап «Дикой мяты»

В длинные выходные лета, 13–15 июня, в селе Бунырево Тульской области пройдет мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» . В этом году будет представлен самый многогранный лайн-ап за всю историю «Мяты», рассказал «Известиям» продюсер фестиваля Андрей Клюкин. Ожидаются интересные привозные группы, широкая жанровая палитра актуальной музыки и невероятный хронографический охват.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В России, кроме «Дикой мяты», пока нет фестивалей, где на одной сцене выступает Baby Cute, а на другой празднует свое сорокалетие «Ария». В этом году легендарная российская группа впервые станет участницей мероприятия. Всех ждет мощный фестивальный сет, — пообещал Андрей Клюкин.

Всего будет семь сцен, на которых, кроме «Арии», выступят The Hatters с Юрой Музыченко, «Хлеб», Manapart, Yan Dilan, Zoloto, Saluki, Polnalyubvi, Drummatix, «Заточка» и другие артисты. Свое 30-летие на «Дикой мяте» в расширенном составе отметят и адепты старой школы хип-хопа и хардкора — группа «Кирпичи».

Акцент этого года — палаточная гостиница . Ее перенесли в самое тихое место на территории, площадь выровняли тракторами, засеяли газонной травой и высадили по периметру деревья.

«Сигнал» для активных

Крупный фестиваль искусства, современной музыки и архитектуры Signal («Сигнал») пройдет с 14 по 18 августа в деревне Николо-Ленивец Калужской области. На мероприятии ожидаются более 300 артистов на девяти сценах и множество музыкальных и развлекательных активностей. Концепция фестиваля — союз музыки, природы и архитектуры. Ожидается, что в этом году «Сигнал» посетят около 20 тыс. гостей, поведали «Известиям» организаторы.

Главная тема open-air в 2025 году — Beyond the Limits, то есть выход за пределы. Организаторы фестиваля приглашают гостей «отойти от обыденности, сбежать из города в сотворенную природой и человеком среду, где объективные закономерности перестают быть применимы». Посетителей ждут популярные диджеи и ближневосточные мотивы, уроженка Ирана Shellwell пососедствует с Timur Ptahin, также ожидаются Enfant, Masha Volum, Arash & Quasar, Nina Indi и Eye Que.

Фото: Getty Images/Westend61

Участвует широко известный за пределами Татарстана центральный очаг музыкальной активности Казани — группа «Соль», выездной шоукейс легендарного места силы и колыбели независимой музыки на Таганке — Powerhouse.

Представитель мероприятия Настя Закржевская сообщила, что также гостей ждет 11 часов электронной музыки от «ГОСТ Звук» — знакового лейбла индустрии.

Исследователи культуры и те, кто активно участвуют в ее создании, встретятся в ландшафтном парке «Версаль», чтобы раскрыть тему «Синтез и коммуникации» — как совместно прожитый опыт влияет на личность и каким образом сообщества формируют глобальный культурный контекст.

Ленд-арт в ландшафте: АрХХстояние

В этом году международный фестиваль ландшафтных объектов отмечает юбилей — 20 лет, что подчеркнуто и в модернизированном названии — АрХХстояние. 25–27 июля «Никола-Ленивец» в Калужской области превратится в белый город-мираж, обещают устроители праздника. Четких границ не ожидается, а вот простор для фантазий и рефлексий гарантирован.

Появятся аэропорт, лечебница, музей, исправительное учреждение, летняя школа, церемониальная площадь и даже горсовет. Всего ожидается 11 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой и других авторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Гостей ждет в прямом смысле горячий концерт-хеппенинг среди сотни костров, где сойдутся древняя музыка Сибири и исполнители электронной музыки, — рассказала управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец» и продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова. Еще одна природная сцена расположится среди березового леса, здесь расстояние между артистами и зрителями будет максимально сокращено.

В программе — громкие имена, неожиданные дуэты и эффектные возвращения. А с заходом солнца по всему парку подготовят танцевальные площадки и запустят специальные сеты с популярной музыкой от известных московских лейблов.

Также в программе — премьера танцевального перформанса фестиваля Context от хореографа Константина Кейхеля и проекты, которые создадут самые заметные представители архитектурного мира из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери, Тюмени и Норильска.

«Бессонница» в ночи

«Бессонница» ― международный фестиваль анимационного кино, каждый год проходящий в формате большого open-air. По традиции она пройдет с 17 по 21 июля в Юхновском районе Калужской области, недалеко от деревни Рыляки. Организаторы сообщили «Известиям», что «Бессонницу» украсят несколько десятков арт-объектов и инсталляций. Среди них будут работы победителей конкурса арт-объектов «Затмение». Гостей «Бессонницы» ждет обширная музыкальная программа: концерты, джемы и импровизация.

В этом году на фестивале будут работать научная «Лаборатория» (лекции про искусственный интеллект и многое другое), «Территория тела» (йога, цигун и телесные практики), «Шатер анимации» (лекции и анимационные мастер-классы), «Психологическая беседка» (мастер-классы, тренинги и трансформационные игры от команды профессиональных психологов), «Диафильминариум» и большая Детская поляна.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На фестивале запланирован и традиционный Большой карнавал ― костюмированное шествие под живую музыку с барабанами и трубами. В заключительную ночь пройдет мультпати с танцами под лучшие анимационные музыкальные клипы из разных стран мира.

— Окончательную программу показов и выступлений мы опубликуем за пару недель до фестиваля. В этом и состоит необычность «Бессонницы», — рассказал некоммерческий директор фестиваля Дмитрий Кучев. — Фестиваль независимой авторской анимации мы сделали таким же популярным, как музыкальные open-air, оставаясь при этом полностью некоммерческим мероприятием.

Любовь и подвиги Древней Руси

Также необходимо выделить масштабный фестиваль «Былинный берег», который в 2025 году после перерыва снова пройдет в Тверской области. Большой open-air намечен на 18–20 июля на берегу Волги у деревни Топорок.

Исторический фестиваль посвящен старинным традициям Древней Руси и соседних стран IX–XI веков, он сочетает в себе историческую реконструкцию, музыку, ремесла и культурные мероприятия.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Гости палаточного фестиваля смогут увидеть повседневную жизнь и воинские обычаи той эпохи.

— Это время вернуться домой, — сказал «Известиям» рассказал создатель и гендиректор фестиваля «Былинный берег» и «Фэнтези Фест» Антон Жерягин. — Фестиваль после скитаний возвращается на родину, в Тверскую область.

Ждет гостей и концерт под открытым небом, в нем участвуют Radio Tapok, «Мельница», «Нейромонах Феофан», Drummatix, «Отава Ё», «Калинов Мост», «Тролль Гнет Ель» и многие другие. Имеет смысл посетить и научно-просветительский лекторий, где будут выступать блогер Дмитрий Goblin Пучков, историк Клим Жуков, а также археологи, историки, реконструкторы.

Разнообразный VK Fest

Этим летом VK Fest пройдет в пяти городах: впервые в Челябинске и Казани (14 и 29 июня), а также 21 июня в Сириусе, 5–6 июля в Санкт-Петербурге и 19–20 июля в Москве.

В лайн-ап этого года уже попали как поп-звезды, так и герои альтернативной сцены и завирусившиеся фрешмены. На фестивале выступят Лолита, Anna Asti, Клава Кока, Ольга Бузова, IOWA, Элджей, Джиган, Zoloto, «Три Дня Дождя», Хаски, «Комната культуры», Bearwolf, Marytale и еще десятки артистов.

Певица Клава Кока на фестивале VK FEST Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Также гостей фестиваля ожидает сюрприз. На сцену VK Fest выйдет «несекретный» гость — исполнитель, которого пока не называют, но точно знают: его очень ждет наша постоянная аудитория, рассказала «Известиям» руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Гости встретятся с известными инфлюенсерами, популярными спикерами и смогут развлечься всей семьей, приняв участие в разнообразных активностях — от косплея до спортивных игр.

Гастрономический «Пир на Волге»

23–24 июня в парке отдыха «Стрелка» в самом центре Ярославля пройдет девятый городской пикник «Пир на Волге». Это ежегодный гастрономический праздник в месте слияния рек Волга и Которосль, где гости могут попробовать вкусную еду, послушать качественную музыку, присоединиться к творческим и спортивным активностям. «Пир на Волге» — это 8 га развлечений на любой вкус, более 150 партнерских площадок, более 80 гастрономических проектов, два дня эмоций и впечатлений, говорят организаторы.

— Главная идея фестиваля 2025 года — «Каждый может!». Мы уверены, что каждый может научиться готовить, танцевать, петь, устанавливать рекорды, — пояснила «Известиям» генеральный продюсер фестиваля Юлия Скороходова.

Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

Организаторы ожидают около 150 тыс. гостей, которых ждут тематические площадки с конкурсами, играми, новые гастрономические проекты, кулинарные и ремесленные мастер-классы, крафтовые продукты и изделия ручной работы от ярославских мастеров, ярмарки местных фермерских продуктов, спортивные, кулинарные и игровые чемпионаты.

Юбилейный «Воздух Карелии»

«Воздух Карелии» — единственный на северо-западе России многодневный рок-фестиваль под открытым небом. В этом году он отметит свое 20-летие. Юбилейный слет пройдет на территории петрозаводского аэродрома «Пески» на берегу Онежского озера.

В выходные 12–15 июня на трех сценах выступят более 60 участников: «АлисА», «Ария», «Чиж и Со», «Три Дня Дождя», «Нилетто», «Нейромонах Феофан», «Горшенев», «ПилОт», «Северный Флот», Trubetskoy, Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Джанго», «План Ломоносова», «Слот», «Бригадный Подряд», RammProject, Nagart, «Ангел НеБес», «Разные Люди», «Виктор», «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель» и многие другие.

Рок-группа «Алиса» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как рассказал «Известиям» продюсер фестиваля Максим Мазуровский, для зрителей будут организованы специальные площадки: детская с аттракционами, историческая, военно-патриотическая, аллея ремесленников, подиум для малоподвижных гостей и даже официальный ЗАГС. Также здесь будут зоны питания и развлечений, площадки для активного отдыха семей с детьми и благоустроенный палаточный лагерь.