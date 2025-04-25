Объективы и реальность: как прошло закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля

В столице 24 апреля завершился 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В течении недели на его площадках было представлено более 200 фильмов из 50 стран. В основном конкурсе участвовало 13 картин, три из которых отечественные. Победителя члены жюри выбрали единогласно. Церемония запомнилась слезами лауреатов и остроумными шутками президента фестиваля, а красная ковровая дорожка — яркими перфомансами. Обо всем — в репортаже «Известий».

Звезды красной дорожки ММКФ

47-й ММКФ в цифрах — это более 200 фильмов из 50 стран, 333 сеанса в 25 залах Москвы, больше 40 тыс. зрителей, восьми тысяч аккредитованных человек, половина из которых гости, и более двух тысяч сми. Кульминация этого большого праздника кино — чествование лучших.

Традиционно торжественную церемонию закрытия предваряла красная ковровая дорожка, раскинувшаяся на ступенях, ведущих к театру «Россия» на Пушкинской площади. Одной из первых появилась актриса Людмила Артемьева в белом брючном костюме с многослойным ассиметричным пиджаком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков





— Я была на презентации короткометражного кино — чуткое чувствование времени у молодых режиссеров. Это радует, — сказала она журналистам.



На белой стороне оказалась и Ирина Безрукова. Она выбрала для выхода в свет белое платье с пышной юбкой и накинула поверх пиджак. Актриса Екатерина Гусева надела мерцающее черное платье в пол. Она призналась, что за неделю кино познакомиться с программой не успела и планирует наверстать сегодня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков





— К сожалению, на 47-м фестивале я впервые. Очень занята подготовкой к 9 мая, ко Дню великой Победы. Но все-таки этот фестиваль любимый, единственный, масштабный, поэтому не могла сегодня пропустить, — сказала актриса «Известиям».



Алексей Чадов на красной ковровой дорожке не задерживался — сделал несколько фото и шустро пробежал мимо журналистов, жаждущих задать вопрос. Спешил он неспроста — актеру предстояло вести торжественную церемонию, но в образе он позволил себе немного хулиганства в виде расслабленно болтающейся на шее незавязанной бабочки.



Анна Снаткина надела белый топ с черными брюками, а поверх — эффектную объемную накидку. Певица Юлия Паршута появилась в платье, расшитом камнями. Ее коллега по творческому цеху Севиль — в узком корсетном платье в пол, в котором, казалось, даже передвигаться ей было непросто.



Актриса Александра Киселева вопрос с комфортом решила, меняя наряды один за другим. Сначала она появилась в платье и балаклаве от Валентина Юдашкина из архива 2019 года.

— Он вдохновлялся художниками XVII века. Это все — ручная работа. Я поддерживаю философию фильма «Жар-птица», который сейчас идет в прокате, и в этом образе можно разглядеть таинственную птицу. Где, если не на закрытии устраивать перфоманс и делать что-то яркое и эпатажное, — сказала она «Известиям».



Это не первый перфоманс Саши во время 47-го ММКФ. Громким событием смотра стал внеконкурсный показ другой работы Романа Михайлова — «Путешествие на солнце и обратно» с ее участием. В рамках промо она в компании Марка Эйдельштейна и Любови Аксеновой устроила танцевальное шоу на Арбате. У прохожих это, конечно, вызвало восторг. Не меньший — у зрителей сам проект.



— Мы показали в один день все семь серий — это 333 минуты. Когда закончилась последняя серия, все зрители встали и аплодировали нам десять минут. Я не преувеличиваю! Мы будто оказались в Каннах, где есть такая традиция, — рассказала «Известиям» Александра Киселева.



Когда красная ковровая дорожка уже близилась к завершению, журналисты вновь заметили направляющуюся к ним актрису, но уже в другом образе.



— Мне мерещится, или это Киселева? — спросил кто-то.



Актриса сменила наряд на другой, тоже от Юдашкина — синие брюки, корсет, накидка и кожаные перчатки.



— В этом мне будет удобнее сидеть в зале и наблюдать за церемонией закрытия, — сказала актриса, а после доказала удобство костюма, сделав дроп (танцевальное движение стиля Vogue с падением).



Одной из главных тем 47-го Московского фестиваля стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Неслучайно фильмом открытия стала историческая лента «В списках не значился» с Владимиром Машковым. Сюжет посвящен героической обороне Брестской крепости в 1941 году.



В основной конкурс вошло 13 картин, три из них российские. Стася Толстая переосмыслила классику — «Семейное счастье» Льва Толстого. По сюжету молодая девушка после потери родителей влюбляется в своего опекуна. Режиссер «Блокадного дневника», получившего главный приз на 42-м ММКФ, Андрей Зайцев представил мелодраму о пожилой паре петербургских интеллигентов. А Михаил Архипов — фантастическую историю «Планета» с Сергеем Гилевым в роли режиссера, снимающего картину о космосе.



Особый интерес был прикован к секции «Русские премьеры», где участники и зрители смогли первыми увидеть главные новинки сезона до выхода в прокат. Конкурс включил семь фильмов. Александр Петров 21 апреля лично представил в «Художественном» драму «Почтарь», где он исполнил роль блаженного почтальона в советском тылу. Его герой пытается уберечь местных женщин, отправивших на фронт мужей и сыновей, от плохих вестей и решает подменять настоящие письма фальшивыми, написанными собственноручно. Поддержала актера на премьере супруга Виктория — пара совсем недавно стала родителями.

На следующий день там же Ирина Старшенбаум и Петр Федоров презентовали романтическое роуд-муви «Туда» о двух совершенно разных людях, которые отправляются в долгий путь. Он — водитель такси, она — пассажир.

Несколькими днями ранее Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков представляли мелодраму, вдохновленную советским кино, «Мужу привет». Героине предстоит сделать сложный выбор между мужем в коме, которому она много лет хранит верность, и новым знакомым, круто меняющим ее жизнь.



Еще один участник «Русских премьер» — уральский режиссер Иван Соснин, чей «Пришелец» на прошлом ММКФ был в основном конкурсе. Его новая работа «Легенды наших предков» рассказывает о репортере из Екатеринбурга, который после работы в затерянном в тайге селении начинает слышать и видеть древнего духа. В главной роли Александр Яценко.



— Я был по-детски рад тому, что второй год подряд попал на один из самых главных фестивалей нашей страны. Это очень важно для меня, почетно. Я вообще очень люблю фестивали. У меня такой спортивный интерес. Я всегда волнуюсь, сжимаю пальцы, потеют ладошки. Сейчас тоже буду очень переживать, сидя в зрительном зале. Это азарт, без которого невозможно делать кино. Это меня подстегивает и заставляет думать о новых фильмах. Сценарий «Легенд наших предков» мы начали писать несколько лет назад, когда у меня родилась дочка. Хотелось сделать что-то такое, что можно было бы показать ей, когда она вырастет, чтобы рассказать ей о ее корнях, о родном Урале, о легендах и мифах, которые там обитают, — сказал Иван Соснин «Известиям».

Лауреаты 47-го ММКФ

Церемония стартовала без лишних прелюдий — сразу с объявления лауреатов. Лучшим фильмом конкурса короткометражного кино стал «Танец пчелы» из Испании. Приз получил режиссер Фон Кортисо. Лучшим документальным фильмом 47-го ММКФ назвали «Тетушку Ху и ее райский сад» из Китая режиссера Пань Чжици. В своей красивой речи он отдал дань уважения советскому кинематографу.



— Когда моя героиня столкнулась с вопросами сына о жизни и смерти, о смысле жизни, она использовала историю Павла Корчагина, чтобы вдохновить его. Будь то тяжело больной, но волевой Павел Корчагин, или добросердечная госпожа Ху в моем фильме, или стремящаяся к счастью Катерина из картины «Москва слезам не верит», от художественной литературы до документального кино, личности, духовный мир, чувства этих персонажей схожи. Они могут пересекать границы стран, влиять на нашу жизнь, продолжать светить нам, делая нас смелее и бесстрашнее перед трудностями, — сказал Пань Чжици со сцены.



Победителем конкурса «Русские премьеры» стала работа Антона Маслова «Мужу привет».

— Просто делайте все то, что вам говорит ваша жена, и вы попадете на ММКФ, — сказал режиссер, получая награду за фильм, сценарий к которому написала его супруга.



Следом состоялось вручение статуэток победителям основного конкурса. За лучшее исполнение женской роли отметили испанскую актрису Марию Родригез Сото за работу в фильме «Дом в огне». Аналогичную награду среди мужчин получил Евгений Цыганов за фильм «Семейное счастье». Спецприз жюри достался фильму из Казахстана «Эвакуация» режиссера Фархата Шарипова.



— Специальный приз присуждается фильму, который очень кинематографично показывает, что гуманизм преодолевает все ужасы войны, — объявила Марьяна Спивак.



Награждение стало одним из самых эмоциональных. Вместе с режиссером на сцену поднялась команда. Актриса Наталья Витмер расплакалась, подойдя к микрофону.



— Я как во сне! Это такое чувство… Вау! Я не верю! Это все правда? Мы этого ждали, вся группа. Всем спасибо! Казахстан спасибо! Самая лучшая страна! Самые лучшие люди! Спасибо Россия! Вы тоже самые лучшие! — говорила она в микрофон, задыхаясь от слез.



Кульминацией вечера стало вручение приза за лучший фильм основного конкурса. Победителем 47-го Московского международного фестиваля стал «Элизиум» из Индии.



— Только что актриса фильма «Эвакуация» сказала, что она будто во сне. Я тоже как будто во сне, и просыпаться не хочется! Спасибо Москва, спасибо уважаемым членам жюри. Подборка фильмов была очень сильной, и для меня огромная честь победить в этой номинации! — сказал со сцены дрожащим от волнения голосом режиссер картины Прадип Курба.



Работа из Индии стала триумфатором 47-го ММКФ. Картина получила еще одну статуэтку за лучшую режиссерскую работу.



— Мне, наверное, придется попросить организаторов помочь с дополнительным багажом. Мне нужно еще одно место, — пошутил Прадип Курба.



Решение члены жюри приняли единогласно.



— Это фильм необыкновенной чистоты. Такое кино не делают уже лет 20. Он абсолютно лишен этих каких-то модных пустых нарративов. Он виртуозно сделан. И сделан человеком, который абсолютно не думает о фестивальном успехе. Это великое поэтическое странное высказывание. Это то, чем было кино много лет назад. Это очень серьезное кино. Я не думал, что на ММКФ такое будет, — рассказал перед церемонией «Известиям» Алексей Герман, который в этом году вошел в состав жюри основного конкурса.



Последнюю награду 47-го фестиваля вручили за вклад в мировой кинематограф — ее получил Владимир Ильин. Зал аплодировал лауреату стоя.

У Московского фестиваля есть свои многолетние традиции. Одна из них — вручение переходящей цепи с изображением Георгия Победоносца как символа власти председателю жюри основного конкурса. В этом году честь выпала испанскому режиссеру Луису Миньярро. После оглашения всех результатов он вернул ее президенту фестиваля Никите Михалкову.



— Я пришел сюда раньше, чем пришла таможня — забрать эту драгоценность у тебя, — сказал Михалков.



— Сейчас, когда с меня сняли эту цепь, я чувствую себя так, будто я раздет, — ответил Луис Маньяро.



— В Шереметьево лучше без этой цепи. Там могут другие за это надеть, — заставил зал смеяться Никита Михалков.



Завершил фестиваль его президент традиционным ударом киношной хлопушкой. Фильмом закрытия стала аргентинская драма «Кем бы мы хотели быть» режиссера Алехандро Агрести. В центре сюжета мужчина и женщина, которые на протяжении многих лет каждую неделю встречаются в одном и том же баре, чтобы поговорить о том, кем бы они хотели стать, если бы реальность этому не помешала.