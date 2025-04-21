Обрел «Верю»: Машков получил награду ММКФ, Канухин разорвал танцпол

Российские звезды провели прошлую неделю, чествуя друг друга за достижения в разных сферах. Начали на премии «VOICE: Главные лица». Статуэтки в этот вечер забрали Марк Эйдельштейн, Любовь Аксенова, Филипп Киркоров. Эстафету принял ММКФ. Первый приз 47-го фестиваля получил Владимир Машков. Никита Михалков вручил артисту почетную награду имени Станиславского «Верю». Молодым звездам кино на следующий день раздали «Аванс» на традиционном белом приеме «КиноРепортера». «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях прошлой недели.

Лауреаты премии «VOICE: Главные лица»

Первым событием в светском календаре на прошлой неделе стала грандиозная по масштабу и звездная по явке премия «VOICE: Главные лица». Она состоялась в понедельник, 14 апреля, в Московском международном Доме музыки. Награждали этим вечером деятелей кино, телевидения, музыки и блогосферы. Анна Седокова и Ида Галич объявляли победителя в номинации «Актер».

Марк Эйдельштейн Фото: Иван Мудров Любовь Аксенова Фото: Иван Мудров Anna Asti Фото: Иван Мудров Лолита Фото: Иван Мудров Jony Фото: Иван Мудров Toxis Фото: Иван Мудров Даниил Воробьев Фото: Иван Мудров Елена и Антон Пинские Фото: Иван Мудров Жасмин Фото: Иван Мудров Юлия Пересильд и Филипп Киркоров Фото: Иван Мудров Нюша Фото: Иван Мудров Никита Мартынов Фото: Иван Мудров Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Иван Мудров

«Один парень, которого не было в номинации на «Оскар», но мы все за него очень переживали», — намекнула певица.

Статуэтку получил Марк Эйдельштейн. В категории «Сериал: актриса» лучшей назвали Любовь Аксенову. Со сцены она поблагодарила своего супруга, который сопровождал ее на мероприятии.

«Привет моему мужу Паше Аксенову. Этот человек делает для меня очень многое!» — сказала актриса.

Победителем в аналогичной номинации среди мужчин стал Даниил Воробьев. За музыкальные достижения статуэтки получили Anna Asti, Jony, Егор Крид, Toxis, Лолита, Жасмин. Филиппа Киркорова наградили за клип «Черная пантера».

Молодая команда nkeeei, uniqe, Artem Shilovets победила в номинации «Хит года» с песней «Гламур». После церемонии она прозвучала в исполнении артистов на афтепати. В первом ряду подпевала блогер Юля Гаврилина, которой пресса приписывает роман с nkeeei.

Миллер и Долголенко получили «Аванс», Машков — «Верю»

Настасья Самбурская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Елена Подкаминская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Евгений Чебатков с супругой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Алексей Учитель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Анна Матисон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Алла Сигалова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Владимир Канухин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Екатерина Воронина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Полина Гухман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дмитрий Шепелев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В четверг, 17 апреля, в столице начался большой праздник кино — 47-й Московский международный кинофестиваль. По традиции торжественная церемония открытия состоялась в театре «Россия». Предваряла ее красная ковровая дорожка.

Настасья Самбурская появилась в эффектном черном платье с перьями на корсете и с длинным подолом. Предпочтение черному отдала и Полина Гухман. Она надела платье с разрезом на юбке, оголяющим ногу. Классическую гамму выбрала актриса Екатерина Воронина, которая в этом году дебютировала на ММКФ с фильмом «Мужу привет». Она надела белый топ с пышной черной юбкой в пол. За цвет на ковровой дорожке отвечали Анна Матисон и Елена Подкаминская — они появились в желтом. Звезда «Комбинации» Владимир Канухин позировал фотографам в голубом костюме с брошью в виде черной пантеры.

Одним из главных событий церемонии открытия стало традиционное вручение первого приза фестиваля — «Верю» имени Станиславского. В этом году награды был удостоен Владимир Машков.

Лев Зулькарнаев, Алена Долголенко Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Владислав Миллер Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Михаил Тройник Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Ника Здорик Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Владимир Канухин Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Александр Яценко с супругой Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Агния Кузнецова Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Владислав Ценёв Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Сергей Шакуров Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Александра Киселева Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус) Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Алексей Герман Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Анна Шатилова Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Егор Кончаловский с дочерью Марией Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Юрий Антонов Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»

На следующий день чествовали его молодых коллег. Владислав Миллер, сыгравший с Машковым в фильме открытия ММКФ «В списках не значился», и актриса Алена Долголенко, известная по роли Натальи Гончаровой в «Пророке», получили премию «Аванс» журнала «КиноРепортер» на традиционной белой вечеринке (так мероприятие называют в светских кругах из-за соответствующего дресс-кода), которая ежегодно проходит в рамках кинофестиваля.

Если бы на мероприятии вручали приз еще и за талант веселиться, то победу стоило бы отдать Владимиру Канухину, который стал главным заводилой — пытался вжиться в роль бармена, когда настоящий отвлекся, а после разрывал танцпол. Хозяйка вечера Мария Лемешева собрала целую россыпь звезд, в том числе редких гостей светских мероприятий, таких как Агния Кузнецова.

Александр Яценко оказался одним из немногих гостей, кто не поддержал дресс-код и надел темный костюм. Так же как и Егор Кончаловский. Зато в теме оказалась его дочь Мария, которая надела светлый наряд из струящейся ткани. Среди гостей также были Михаил Тройник, Ника Здорик, Лев Зулькарнаев, Александр Олешко, Юрий Антонов, Анна Шатилова, Алексей Герман – младший и другие.

Арт-ланч, открытие «Мы и Майя» и новое в Cube.Moscow

У представителей арт-сообщества минувшая неделя тоже выдалась насыщенной на светские события. Во вторник, 15 апреля, они встретились на арт-ланче «Жить с искусством», предваряющем 22-ю ярмарку «Арт Москва». Спикерами стали звездные участники события.

Фото: пресс-служба ярмарки АРТ МОСКВА Наталия Архангельская, Валерия Гай Германика и Полина Аскери

Режиссер Валерия Гай Германика представит на ярмарке ювелирную коллекцию, вдохновленную космосом. Соосновательница «Антиглянца» Наталия Архангельская — «легкомысленные украшения» Letters and Stones, среди которых завирусившийся в Сети серебряный «Секатор» (брошь с отверстием для живого цветка) и кафф на переносицу. Галерея Полины Аскери представит работы Юрия Купера, визитная карточка которого — предметная живопись. Художник наполняет обычные предметы — кисти, потертые стулья, увядающие цветы — смыслами.

Фото: пресс-служба Cube.Moscow/Полина Варнерр Андрей Бартенев и Влад Лисовец

17 апреля поклонники современного искусства встретились в Cube.Moscow, где открылось сразу 12 новых выставочных проектов. Место в большом зале занял коллективный проект «Что за ЦИ? Что за РК?», пропитанный атмосферой карнавала. В экспозицию вошли работы Данилы Полякова, Зураба Церетели и других авторов. Жемчужина выставки — коллекция обложек испанского многопрофильного журнала Nuevo Mundo 1920-х годов, а также советские цирковые афиши. Кроме того, в экспозиции представили дизайнерские костюмы Филиппа Киркорова.

Фото: фестиваль «Нам нужен Дягилев»

Тем же вечером в центре современного искусства «Креадор» закрытым вернисажем открылась выставка «Мы и Майя». В нее вошли работы современных художников, вдохновленных танцем Плисецкой. В рамках события журналист Вадим Верник, брат актера Игоря Верника, рассказал о своей книге «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой» и поделился воспоминаниями о личных встречах с героиней своей работы. Кроме того, на вечере анонсировали премьеру балета «Дягилев», который покажут в июне на Новой сцене Большого театра.