Любовь в большом голосе: Лепс ворковал с молодой спутницей, Билан помогал детям

Анна Седокова впервые вышла в свет после смерти бывшего мужа, Григорий Лепс мило держал за руку и заставлял смеяться 19-летнюю спутницу, а Анна Хилькевич нарядилась в деловую мать младенца — звезды российского шоу-бизнеса на прошлой неделе отметились на ковровой дорожке премии «Жара Music Awards». В «Художественном» арт-интеллигенция отмечала трехлетие ЦВК Béton под аккомпанемент песен в исполнении Сабины Ахмедовой. А на «Новом Радио» прошел благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского. «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях прошлой недели.

День рождения центра визуальной культуры Béton

Прошлый четверг в светском календаре стал бы идеальной иллюстрацией к названию оскароносного фильма Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу». Мероприятий было много. Одним из самых заметных стало трехлетие центра визуальной культуры Béton, который появился на территории бывшей Голутвинской мануфактуры на Якиманской набережной в 2022 году и занимается изучением, продвижением и развитием искусства фотографии. Празднование устроили в стенах кинотеатра «Художественный», на экране которого гостям по такому случаю продемонстрировали две картины: «Враг номер три» про художника Александра Житомирского — автора антифашистских монтажей и личного врага Геббельса, и «Черкашины. Перфоманс перестройки», посвященной творчеству Валеры и Наташи Черкашиных.

Сабина Ахмедова Фото: пресс-служба центра Béton Ольга Свиблова Фото: пресс-служба центра Béton Пьер Броше Фото: пресс-служба центра Béton Ольга Мичи Фото: пресс-служба центра Béton Анастасия Гребенкина Фото: пресс-служба центра Béton Лянка Грыу Фото: пресс-служба центра Béton Маша Цигаль Фото: пресс-служба центра Béton Светлана Степанковская Фото: пресс-служба центра Béton

Поздравить команду ЦВК Béton и его директора по развитию Ольгу Мичи приехали директор Мультимедиа Арт Музея, Москва Ольга Свиблова, коллекционер Пьер Броше, модельер Маша Цигаль и многие другие заметные представители творческих профессий. Финальным аккордом вечера стало выступление актрисы театра и кино Сабины Ахмедовой, чей вокальный талант широкому зрителю стал знаком после сериала «Содержанки».

Первый выход Седоковой, Лепс с молодой спутницей, Хилькевич с коляской

В этот же вечер состоялась восьмая ежегодная премия «Жара Music Awards». На сцене Live Arena назвали имена лучших по итогам 2024 года. Досталось всем почти поровну. По две статуэтки забрали только Дима Билан, который стал артистом года и был отмечен за коллаборацию с Мари Краймбрери, и Егор Крид, которого назвали певцом года и наградили за альбом. Татьяна Куртукова, чья «Матушка» еще недавно гремела отовсюду, стала прорывом года. Другой популярный трек «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto, который в чарте «Яндекс Музыки» с первого места только недавно сместила новинка Homay башкирского коллектива Ay Yola, победил в номинации «Песня года».

Певица Люся Чеботина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Алсу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Дима Билан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Anna Asti Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Клава Кока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Севиль и Дима Лорен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Стас Михайлов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Никита Мартынов и Анна Седокова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Татьяна Куртукова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Оксана Самойлова и Джиган Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мария Мельникова и Мот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Асия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Марк Тишман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Митя Фомин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Яна Рудковская с сыном Александром Плющенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Алена Блин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сергей Бурунов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Султан Лагучев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Жасмин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Анна Хилькевич Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не меньше интриг было на черной ковровой дорожке, предваряющей церемонию. Актриса Анна Хилькевич решила продемонстрировать, как в ее понимании выглядит современная успешная женщина, — появилась с коляской и свитой, которая без остановки поправляла ей макияж и совала документы на подпись. 62-летний Григорий Лепс в очередной раз приковал к себе всеобщее внимание, появившись в компании 19-летней спутницы Авроры Киба. Пара всё время держалась за руки и смеялась. Еще одним событием вечера стал первый выход Анны Седоковой после трагической смерти ее бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. На ковровой дорожке она держалась уверенно, но от комментариев прессе отказалась. Лишь попросила дать ей немного времени.

Дима Билан передал 17 млн на благотворительность

10 апреля состоялась и церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS 2025». Проект объединил масштабное музыкальное шоу и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.

«Сделай доброе дело и не жди ответа, а если приходит ответ, то замечательно. В прошлом году я больше 17 млн рублей отправил на благотворительность. Детскому дому помогаю, покупаю музыкальные инструменты», — поделился Дима Билан.

Екатерина Шпица и Дима Билан Фото: пресс-служба ЕМГ Константин Хабенский Фото: пресс-служба ЕМГ Ваня Дмитриенко Фото: пресс-служба ЕМГ Мари Краймбрери Фото: пресс-служба ЕМГ

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, в свою очередь, отметил, что добро заразительно.

«Вдохновлять людей на добрые дела могут только другие добрые дела. И наш марафон именно об этом», — сказал он.

На церемонии премии усилиями коллектива радиостанции, партнеров, артистов и, конечно, слушателей и зрителей было собрано более 16 млн рублей. Свои хиты в концертной студии «Нового Радио» исполнили Асия, Ваня Дмитриенко, Татьяна Куртукова, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот, «Моя Мишель», Олег Майами, Mary Gu, Mona, Niletto. Музыканты получили «Золотые сирены» в 12 номинациях из рук знаменитых спортсменов, актеров, режиссеров и деятелей культуры, среди которых были Сергей Бурунов, Агата Муцениеце, Марина Кравец.

Екатерина Шпица, Надежда Сысоева и другие на премии «Вслух»

Награждали на прошлой неделе не только музыкантов. Во вторник, 8 апреля, в Balzi Rossi состоялась церемония вручения премии «Вслух», посвященной просвещению в области женского здоровья. Профессиональное жюри выбрало семь победителей в категориях «Блог», «Курс», «Онлайн-проект», «Группа поддержки», «Лекторий», «Книга» и «Текст». Среди лауреатов, например, автор книги о половом воспитании Анастасия Дегтярева, создатели бесплатного курса «Женское здоровье: как позаботиться о своем теле» и другие. Среди гостей вечера были представители индустрии красоты и героини светской хроники: актриса Екатерина Шпица, блогер и жена рэпера ST Ассоль, певицы Зара и Саша Савельева, актриса юмористического жанра Надежда Сысоева. Завершился вечер выступлением Mary Gu.

Екатерина Шпица Фото: пресс-служба VOICE Мария Прорвич и Сергей Филин Фото: пресс-служба VOICE Ассоль Фото: пресс-служба VOICE Елена Кулецкая Фото: пресс-служба VOICE Зара Фото: Пресс-служба VOICE Надежда Сысоева Фото: пресс-служба VOICE Саша Савельева Фото: пресс-служба VOICE

Премьера «Где наши деньги?»

В «Синема Парк Мосфильм» тем временем звезды кино обсуждали «Где наши деньги?». Криминальное драмеди — один из долгожданных проектов. Он победил в номинации «Лучший фильм» на прошлом «Новом сезоне». В центре сюжета — трое друзей из провинциального городка, которые в поиске легких денег решают ограбить банк. Парни выносят из хранилища всё до копейки, а наутро узнают, что пропало гораздо больше, чем они взяли.

Фото: Глеб Лоскутов

Картину со сцены представили актеры фильма звезда «ЮЗЗЗ» Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, известный зрителю по «Слову пацана», а также Александр Тарасов, Наталья Бардо, Владимир Сычев, Алексей Серебряков, Анна Слю и другие.

Театр «Геликон-опера» отметил 35-летие

Звезды театра завершали прошлую неделю на 35-летии «Геликон-оперы», которым всё это время руководит народный артист России Дмитрий Бертман. Там 13 апреля устроили праздничный концерт и вручили премию «Мой оперный герой», которой отметили не артистов, а любимых персонажей из спектаклей.

В номинации «Самый лучший оперный злодей» за ненависть и жажду мести приз получила цыганка Азучена (Юлия Никанорова). Она увела приз у самого Мефистофеля (Александр Дуболазов), которого отмечали за дьявольские искушения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Конверты с именами выносил пес-робот Гелик. За вклад в развитие оперного безумия наградили Бориса Годунова (Алексей Тихомиров). За самоотверженный прыжок со скалы — Тоску (Ольга Толкмит). Самой лучшей оперной куртизанкой назвали Мюзетту (Ирина Окнина) — за артистизм и манкость. Самым верным слугой — Лепорелло из Дон Жуана (Дмитрий Скориков), которого чествовали за то, что вел список разбитых сердец своего господина. А лучшим романтическим героем — Пинкертона. Самая сильная женская роль у Брунгильды (Марина Карпеченко).