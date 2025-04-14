Любовь в большом голосе: Лепс ворковал с молодой спутницей, Билан помогал детям
Анна Седокова впервые вышла в свет после смерти бывшего мужа, Григорий Лепс мило держал за руку и заставлял смеяться 19-летнюю спутницу, а Анна Хилькевич нарядилась в деловую мать младенца — звезды российского шоу-бизнеса на прошлой неделе отметились на ковровой дорожке премии «Жара Music Awards». В «Художественном» арт-интеллигенция отмечала трехлетие ЦВК Béton под аккомпанемент песен в исполнении Сабины Ахмедовой. А на «Новом Радио» прошел благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского. «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях прошлой недели.
День рождения центра визуальной культуры Béton
Прошлый четверг в светском календаре стал бы идеальной иллюстрацией к названию оскароносного фильма Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу». Мероприятий было много. Одним из самых заметных стало трехлетие центра визуальной культуры Béton, который появился на территории бывшей Голутвинской мануфактуры на Якиманской набережной в 2022 году и занимается изучением, продвижением и развитием искусства фотографии. Празднование устроили в стенах кинотеатра «Художественный», на экране которого гостям по такому случаю продемонстрировали две картины: «Враг номер три» про художника Александра Житомирского — автора антифашистских монтажей и личного врага Геббельса, и «Черкашины. Перфоманс перестройки», посвященной творчеству Валеры и Наташи Черкашиных.
Сабина Ахмедова
Ольга Свиблова
Пьер Броше
Ольга Мичи
Анастасия Гребенкина
Лянка Грыу
Маша Цигаль
Светлана Степанковская
Поздравить команду ЦВК Béton и его директора по развитию Ольгу Мичи приехали директор Мультимедиа Арт Музея, Москва Ольга Свиблова, коллекционер Пьер Броше, модельер Маша Цигаль и многие другие заметные представители творческих профессий. Финальным аккордом вечера стало выступление актрисы театра и кино Сабины Ахмедовой, чей вокальный талант широкому зрителю стал знаком после сериала «Содержанки».
Первый выход Седоковой, Лепс с молодой спутницей, Хилькевич с коляской
В этот же вечер состоялась восьмая ежегодная премия «Жара Music Awards». На сцене Live Arena назвали имена лучших по итогам 2024 года. Досталось всем почти поровну. По две статуэтки забрали только Дима Билан, который стал артистом года и был отмечен за коллаборацию с Мари Краймбрери, и Егор Крид, которого назвали певцом года и наградили за альбом. Татьяна Куртукова, чья «Матушка» еще недавно гремела отовсюду, стала прорывом года. Другой популярный трек «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto, который в чарте «Яндекс Музыки» с первого места только недавно сместила новинка Homay башкирского коллектива Ay Yola, победил в номинации «Песня года».
Певица Люся Чеботина
Певица Алсу
Певец Дима Билан
Певица Anna Asti
Клава Кока
Севиль и Дима Лорен
Стас Михайлов
Никита Мартынов и Анна Седокова
Татьяна Куртукова
Оксана Самойлова и Джиган
Мария Мельникова и Мот
Асия
Марк Тишман
Митя Фомин
Яна Рудковская с сыном Александром Плющенко
Алена Блин
Сергей Бурунов
Султан Лагучев
Певица Жасмин
Актриса Анна Хилькевич
Не меньше интриг было на черной ковровой дорожке, предваряющей церемонию. Актриса Анна Хилькевич решила продемонстрировать, как в ее понимании выглядит современная успешная женщина, — появилась с коляской и свитой, которая без остановки поправляла ей макияж и совала документы на подпись. 62-летний Григорий Лепс в очередной раз приковал к себе всеобщее внимание, появившись в компании 19-летней спутницы Авроры Киба. Пара всё время держалась за руки и смеялась. Еще одним событием вечера стал первый выход Анны Седоковой после трагической смерти ее бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. На ковровой дорожке она держалась уверенно, но от комментариев прессе отказалась. Лишь попросила дать ей немного времени.
Дима Билан передал 17 млн на благотворительность
10 апреля состоялась и церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS 2025». Проект объединил масштабное музыкальное шоу и десятичасовой благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского.
«Сделай доброе дело и не жди ответа, а если приходит ответ, то замечательно. В прошлом году я больше 17 млн рублей отправил на благотворительность. Детскому дому помогаю, покупаю музыкальные инструменты», — поделился Дима Билан.
Екатерина Шпица и Дима Билан
Константин Хабенский
Ваня Дмитриенко
Мари Краймбрери
Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, в свою очередь, отметил, что добро заразительно.
«Вдохновлять людей на добрые дела могут только другие добрые дела. И наш марафон именно об этом», — сказал он.
На церемонии премии усилиями коллектива радиостанции, партнеров, артистов и, конечно, слушателей и зрителей было собрано более 16 млн рублей. Свои хиты в концертной студии «Нового Радио» исполнили Асия, Ваня Дмитриенко, Татьяна Куртукова, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот, «Моя Мишель», Олег Майами, Mary Gu, Mona, Niletto. Музыканты получили «Золотые сирены» в 12 номинациях из рук знаменитых спортсменов, актеров, режиссеров и деятелей культуры, среди которых были Сергей Бурунов, Агата Муцениеце, Марина Кравец.
Екатерина Шпица, Надежда Сысоева и другие на премии «Вслух»
Награждали на прошлой неделе не только музыкантов. Во вторник, 8 апреля, в Balzi Rossi состоялась церемония вручения премии «Вслух», посвященной просвещению в области женского здоровья. Профессиональное жюри выбрало семь победителей в категориях «Блог», «Курс», «Онлайн-проект», «Группа поддержки», «Лекторий», «Книга» и «Текст». Среди лауреатов, например, автор книги о половом воспитании Анастасия Дегтярева, создатели бесплатного курса «Женское здоровье: как позаботиться о своем теле» и другие. Среди гостей вечера были представители индустрии красоты и героини светской хроники: актриса Екатерина Шпица, блогер и жена рэпера ST Ассоль, певицы Зара и Саша Савельева, актриса юмористического жанра Надежда Сысоева. Завершился вечер выступлением Mary Gu.
Екатерина Шпица
Мария Прорвич и Сергей Филин
Ассоль
Елена Кулецкая
Зара
Надежда Сысоева
Саша Савельева
Премьера «Где наши деньги?»
В «Синема Парк Мосфильм» тем временем звезды кино обсуждали «Где наши деньги?». Криминальное драмеди — один из долгожданных проектов. Он победил в номинации «Лучший фильм» на прошлом «Новом сезоне». В центре сюжета — трое друзей из провинциального городка, которые в поиске легких денег решают ограбить банк. Парни выносят из хранилища всё до копейки, а наутро узнают, что пропало гораздо больше, чем они взяли.
Картину со сцены представили актеры фильма звезда «ЮЗЗЗ» Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, известный зрителю по «Слову пацана», а также Александр Тарасов, Наталья Бардо, Владимир Сычев, Алексей Серебряков, Анна Слю и другие.
Театр «Геликон-опера» отметил 35-летие
Звезды театра завершали прошлую неделю на 35-летии «Геликон-оперы», которым всё это время руководит народный артист России Дмитрий Бертман. Там 13 апреля устроили праздничный концерт и вручили премию «Мой оперный герой», которой отметили не артистов, а любимых персонажей из спектаклей.
В номинации «Самый лучший оперный злодей» за ненависть и жажду мести приз получила цыганка Азучена (Юлия Никанорова). Она увела приз у самого Мефистофеля (Александр Дуболазов), которого отмечали за дьявольские искушения.
Конверты с именами выносил пес-робот Гелик. За вклад в развитие оперного безумия наградили Бориса Годунова (Алексей Тихомиров). За самоотверженный прыжок со скалы — Тоску (Ольга Толкмит). Самой лучшей оперной куртизанкой назвали Мюзетту (Ирина Окнина) — за артистизм и манкость. Самым верным слугой — Лепорелло из Дон Жуана (Дмитрий Скориков), которого чествовали за то, что вел список разбитых сердец своего господина. А лучшим романтическим героем — Пинкертона. Самая сильная женская роль у Брунгильды (Марина Карпеченко).