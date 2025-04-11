Апрельская «Жара»: как прошла церемония вручения музыкальной премии

Восьмая ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards» состоялась 10 апреля в Live Arena и собрала на своей сцене главных звезд индустрии. Дима Билан, Сергей Лазарев, Niletto, Jony, Егор Крид и Мот боролись за звание «Певца года». Anna Asti, Клава Кока, Мари Краймбрери, Ани Лорак, Zivert и Люся Чеботина — за статуэтку в номинации «Певица года». Подробнее о лауреатах и главных образах ковровой дорожки — в репортаже «Известий».

Звезды черной ковровой дорожки

«Жара Music Awards» — одно из наиболее ярких и ожидаемых музыкальных событий. Восьмая церемония состоялась на сцене Live Arena. Перед тем как там огласили имена победителей в разных номинациях по итогам 2024 года, на черной ковровой дорожке премии развернулась битва луков и новостных поводов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дуэт Nansi & Sidorov



Открыли ее Nansi & Sidorov — резиденты «Тавриды. АРТ», которые приняли участие в создании саундтрека к сериалу-хиту «Ландыши. Такая нежная любовь». Анастасия Белявская надела бордовое мини с асимметричными верхом, дополнила золотым браслетом и моносережкой. Олег Сидоров отдал предпочтение расслабленному темному костюму.





Ольга Бузова шла в свете вспышек фотокамер под крики поклонников: «Ты лучшая!» Она надела черный пиджак с мужского плеча поверх шелкового платья в пол, подол которого заботливо то и дело поправлял стилист Никита Карстен. Образ певица и телеведущая дополнила крупными серебристыми серьгами, похожими на снежинки, под стать погоде. Пока артистка как всегда подробно отвечала на вопросы журналистов, на ковровой дорожке скопилась пробка. Марк Тишман в очереди пританцовывал под доносящиеся с Carpet Show ритмы в кожаных брюках и лонгсливе телесного цвета с надписями, имитирующими тату. Жасмин удивила необычной обувью повторяющей форму пальцев ног. Певица Асия отдала предпочтение элегантному образу с объемной черной накидкой и укладкой а-ля Одри Хепберн. А Севиль появилась в розовом платье с экстремально высоким разрезом на юбке, оголяющим ногу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Ольга Бузова

Главным в образе Виктории Дайнеко стало помолвочное кольцо, в марте она получила предложение руки и сердца. Актриса Анна Хилькевич решила брать эпатажем — устроила из своего выхода в свет целый перформанс и появилась на ковровой дорожке с коляской в сопровождении свиты, которая без остановки поправляла ей макияж и совала на подпись документы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Виктория Дайнеко и ее жених Беркели Овезов



— Я решила вас удивить и напомнить, какая она — современная успешная женщина. Она реализуется и в карьере, и в материнстве, может выполнять много дел одновременно: подписывать многомиллионные контракты, кормить ребенка, снимать влог, быть красивой и, конечно, не забывать о себе, — поделилась концепцией актриса.



Алену Блин на дорожке сравнили с Дональдом Трампом. Журналист над шуткой только посмеялась.



— Я, если честно, со съемок. В чем была, в том и приехала, — сказала она. — Сегодня я жду, чтобы премии дали новым классным артистам, которые выстрелили совершенно неожиданно. Например, Bearwolf — я все песни знаю. Потом, где эта башкирская группа Ay Yola? Где она? Если она будет, это круто. Остальных мы и так знаем. Я болею за моих друзей, но нужна свежая кровь.

Впрочем, среди тех, кто выстрелил в соцсетях помимо новых Ay Yola, есть и всем известные артисты. Песня певицы Нюши «Где ты, там я» завирусилась в интернете. В те минуты, когда на дорожке не было артистов, блогеры, персонал и просто имеющие к ней доступ снимали там тренд для своих страниц под трек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Нюша



— Мне очень приятно, и я с удовольствием поддерживаю эту волну, снимаю тоже видео и получаю удовольствие, — сказала Нюша «Известиям», она тоже посетила церемонию.

Трио uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, прогремевшие в прошлом году с треком «Гламур», намекнули в беседе с «Известиями» на возможную коллаборацию с зарубежной звездой. Недавно певица Билли Айлиш сняла видео под их песню, а после этого у них завязалась переписка.



— Продолжение есть. Надеюсь, звезды сойдутся, и всё будет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев uniqe, Artem Shilovets и nkeeei

Все-таки, там чуть другой уровень, не от нас всё зависит, — сказал nkeeei.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Григорий Лепс и его спутница Аврора Киба

Григорий Лепс появился на ковровой дорожке в компании молодой спутницы Авроры Киба. Пара позировала фотографам и всё время смеялась, но общаться с журналистами не стала. В это же время впервые после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, в свет вышла Анна Седокова. Она тоже от комментариев отказалась, попросила дать ей время и обещала вернуться.



Лауреаты премии «Жара Music Awards» 2025



Ведущими церемонии стали Алсу и Алексей Воробьев. Открыла музыкальную программу Anna Asti, которая исполнила хиты в необычной рок-обработке.

В номинации «Прорыв года» победила Татьяна Куртукова, чья «Матушка» в прошлом году звучала, как говорится, из каждого утюга.

Digital-артистом года стала Ольга Бузова.

Певица Люся Чеботина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Дима Билан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Anna Asti Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Марк Тишман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Анна Хилькевич Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Жасмин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Асия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Анна Седокова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Seville Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Журналист, видеоблогер, репортер Алена Жигалова («Алена, блин!») Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Статуэтку за альбом года забрал Егор Крид, победа которого вызвала оглушительный визг поклонниц в зале. Артист выразил надежду, что это будет не последняя его награда в этот вечер.

В категории «Радио артист года» лучшим стал Jony, он поблагодарил радиостанции за любовь и слушателей за поддержку.

«Видео года», по версии премии, стал клип на песню Ани Лорак «Танцы», который снял режиссер Дима Литвиненко. Объявил победителя Сергей Бурунов, чье присутствие у публики вызвало не меньше восторга, чем появление хедлайнеров на сцене.

Полный список победителей появится на ресурсах премии. Церемонию вручения наград сопровождали музыкальные номера. На сцену в этот вечер вышли группа Goroda и DJ Леонид Руденко, Ольга Бузова, Emin и Асия и другие артисты.