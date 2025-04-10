Поющей походкой: хит Нюши помог матери-одиночке собрать деньги на ремонт

Курьер службы доставки накопила на ремонт благодаря видео на песню «Где ты, там я». Трек Нюши 2015 года завирусился в Сети и вновь попал в чарты. На «Яндекс Музыке» он занимает 50-ю строчку, в Apple Music — на 22-м месте, в рейтинге Shazam Топ 200 Россия — на 13-м. В интернете около 30 тыс. роликов под трендовый звук. Пользователи снимают свои проходки под музыку в неожиданных людных местах — в вагоне метро, на борту самолета. Автору одного из видео — матери двоих детей, подрабатывающей курьером в доставке, — участие в флешмобе неожиданно помогло приблизиться к мечте переехать с детьми в собственное жилье. Пользователи, в том числе отечественные знаменитости, поддержали ее лайком и рублем. Подробнее — в материале «Известий».

Знаменитости поддержали маму-курьера

Соцсети провозгласили новый тренд — выход из зоны комфорта. Те, кого боится социофобия, на языке пользователей, снимают видео со своей уверенной и смелой проходкой в людных местах. Всё под внезапно завирусившуюся песню Нюши «Где ты, там я», релиз которой состоялся еще десять лет назад. Блогеры дефилируют мимо недоумевающих от происходящего пассажиров в вагонах метро, вдоль рядов на борту самолетов. Один из роликов снят прямо в пробке на Тверской в Москве.

На общем фоне героинь этих сюжетов в модных луках и с эффектным макияжем выделяется позитивное видео мамы-курьера из Подмосковья. В качестве аутфита — узнаваемая униформа с огромным рюкзаком за спиной. На руках — маленькая дочь.

«Огненная мама!» — комментирует блогер Ксения Дукалис.

Автор — 33-летняя Наталья Лека. Она в одиночку воспитывает двоих детей — старшей 14, младшей два года. Несколько лет назад семья перебралась из Белгорода в Подмосковье. В доставке Наталья работает больше полугода.

— У меня второе высшее образование — психологическое. Но работа есть не всегда, и я в декрете. В какой-то момент поняла, что мне нечем будет перекрывать платеж по ипотеке, начала думать, что делать. Сейчас я безопасно себя чувствую, и мне хорошо, — поделилась Наталья с «Известиями». — Видео было снято уже в нерабочее время, на обратном пути, когда мы завершили доставки. Дочку я не всегда с собой беру. Только иногда, когда есть возможность, и не больше, чем на часовой слот, чтобы ей было комфортно. В основном она спит в это время.

Ипотека у девушки в Воронеже. Там были подходящие финансовые условия сделки. Переехать в собственное жилье она планирует, когда сделает в квартире ремонт. Участие в флешмобе под трек Нюши неожиданно приблизило маму-курьера к осуществлению мечты. У видео больше 4 млн просмотров. В комментариях слова поддержки, в том числе от российских знаменитостей. «Выслал денег! Берегите себя и детей», — написал режиссер Сарик Андреасян.

— Он перевел 50 тыс. Лиза Моряк, его жена, написала мне, порекомендовала опубликовать реквизиты и сказала: «Дайте возможность людям вас поддержать». Актриса Зоя Бербер тоже написала и сделала перевод 10 тыс. рублей. Пока с вами говорю, еду на встречу. Пригласили в ресторан с малышкой, — рассказала Наталья.

Позднее еще 50 тысяч перевела блогер София Броян, сообщила девушка.

На ремонт нужен миллион. Целью на апрель было накопить 200 тыс. рублей. До публикации видео Наталья заработала 78. Спустя неделю после этого, благодаря поддержке пользователей, сумма была собрана.

Почему песня Нюши завирусилась спустя 10 лет

Сама певица тоже присоединилась к тренду. Ее видео под собственный хит посмотрело больше 9 млн пользователей. После того как трек прогремел в соцсетях, он вернулся в чарты. В Apple Music «Где ты, там я» сейчас на 22-й строчке. В рейтинге Shazam Топ 200 Россия — на 13-м месте. На «Яндекс Музыке» — на 50-м.

— Объяснить, почему завирусилась именно эта песня, сложно. Подвижный мотив, упругий бит, но — ничего выдающегося и превосходящего, скажем, многие другие треки той же исполнительницы. Наверное, у этой композиции, особенно вместе с уверенными проходами в рилсах, есть какой-то заряжающий вайб, который именно сегодня оказался актуален, — предполагает музыковед Сергей Уваров.

Эксперт склоняется к тому, что внезапная вирусность старых песен — случайный процесс и счастливое совпадение. Массовую публику, считает он, может зацепить эффектное совпадение музыки с видео (если речь о рилсах или тиктоках), какая-то строчка текста или необычное поведение исполнителя в процессе. Основатель информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, в свою очередь, отмечает, что специально организовать такое возрождение сложно.

— Десять лет назад певица Нюша была в центре внимания зрителей и медиа, участвовала во множестве проектов, стала лучшей певицей по версии журнала Ooops!, вела сразу несколько судебных тяжб. Песенка также была на вершинах чартов. Причины возвращения внимания публики к произведениям прежних лет всегда одни и те же — удачное попадание в медиаполе. Специально это организовать довольно сложно, в большинстве случаев речь идет о стечении обстоятельств. Но такие реминисценции, как и устойчивое включение в мировую классику, как правило, происходит именно что с самыми популярными в свое время произведениями, — объясняет Евгений Сафронов.

Как показывают наблюдения, дальше два пути: песня может продолжить набирать популярность и подниматься в чартах, либо тренд сменит другой, и он останется на уровне сиюминутного мема. Но даже в таком случае он сделал, пожалуй, главное — показал, как незнакомые люди могут объединиться, чтобы помочь исполнить чужую мечту.