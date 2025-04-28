В Забайкалье возбудили три уголовных дела из-за распространения лесных пожаров
Следователи в Забайкальском крае возбудили три уголовных дела о халатности, повлекшей за собой развитие лесных пожаров. Об этом 28 апреля сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.
«В средствах массовой информации опубликованы сведения о стремительном распространении пожаров в селе Красный Чикой, поселке Новопавловка, а также в районе дачного поселка «Огонек». В этих населенных пунктах загорелись жилые дома, дачные домики, а также произошло возгорание хранилища горюче-смазочных материалов», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.
После возбуждения уголовных дел следователи приступили к установлению причин возгорания, степени причиненного вреда и возможной недоработки должностных лиц. Так, сотрудники СК начали осмотр территории села Красный Чикой, где загорелись складские помещения.
Ранее, 7 апреля, губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. По словам Осипова, почти все возгорания в лесных массивах Забайкалья с начала года произошли по вине человека. Губернатор подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.
Позднее, 27 апреля, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что ведомственные самолеты Ил-76 привлечены к тушению пожаров в Забайкальском крае. Уточняется, что авиация выполнила четыре слива и сбросила 168 тыс. л воды. Угроза распространения огня в сторону населенного пункта Елизаветино была предотвращена.