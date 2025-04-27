Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье
Самолеты Ил-76 МЧС России привлечены к тушению пожаров в Забайкальском крае. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня воздушные суда применялись на ликвидации пожара в окрестностях села Елизаветино в Читинском районе, который действует на площади 140 га в 6 км от населенного пункта», — говорится в сообщении.
По словам МЧС, авиация выполнила четыре слива и сбросила 168 тыс. л воды. Угроза распространения огня в сторону населенного пункта была предотвращена.
Ранее, 25 апреля, сообщалось, что в Забайкальском крае с начала природных пожаров сотрудники МЧС защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. В ведомстве добавили, что специалисты смогли ликвидировать пламя на 52 га и остановить его распространение в поселке Жирекен. Кроме того, сотрудники МЧС также защитили от огня село Зеленое Озеро.