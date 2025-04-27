Президент Филиппин заявил о своем потрясении трагедией на фестивале в Ванкувере
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 27 апреля заявил, что его потрясло случившееся на фестивале Лапу-Лапу в канадском городе Ванкувере, где внедорожник наехал на толпу.
«Я разбит новостью об этой ужасной трагедии», — приводит слова Макроса-младшего агентство Reuters.
Лидер Филиппин также выразил «глубочайшие соболезнования семьям жертв и сильному и процветающему филиппинскому сообществу в Канаде».
Инцидент произошел вечером 26 апреля во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу. Водитель машины был задержан. Полиция Ванкувера заявила, что, предварительно, наезд автомобиля на толпу не был террористическим актом.
В результате происшествия погибли по меньшей мере девять человек. Канадский телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что в числе жертв аварии есть ребенок. Также шесть человек пострадали.
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей на фестивале.