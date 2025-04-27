СМИ сообщили о восьми погибших в результате наезда машины на толпу в Ванкувере
Как минимум восемь человек, включая ребенка, погибли, еще шесть ранены при наезде машины на толпу в Ванкувере. Об этом 27 апреля сообщил канадский телеканал Global News со ссылкой на источники.
«По меньшей мере восемь человек, включая ребенка, погибли, и по меньшей мере шесть человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Указывается, что, по словам свидетелей, в толпу врезалась черная Audi SUV.
О наезде автомобиля на людей на уличном фестивале в Ванкувере стало известно ранее в тот же день. Инцидент произошел вечером во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу. Водитель машины был задержан.