Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере

Автомобиль врезался в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере, несколько человек погибли. Об этом 27 апреля сообщила городская полиция в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения в результате наезда водителя на толпу на уличном фестивале», — указано в сообщении.

Уточняется, что происшествие произошло около 20:00 26 апреля (06:00 мск 27 апреля). Водитель автомобиля был задержан.

Мэр Ванкувера Кен Сим, в свою очередь, сообщил, что происшествие случилось во время празднования Дня Лапу-Лапу в филиппинской диаспоре города.

«Я шокирован и очень опечален ужасающим инцидентом на сегодняшнем праздновании Лапу-Лапу. <...> Наши мысли с теми, кого это затронуло, и с филиппинским сообществом Ванкувера», — написал он в соцсети X.

Ранее, 1 апреля, автомобиль наехал на толпу людей в японской Нагое. Машина выехала на тротуар, затем столкнувшись с бетонным отборником. В результате происшествия пострадали семь человек.