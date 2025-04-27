Карни выразил соболезнования семьям жертв трагедии на фестивале в Ванкувере

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей на фестивале в Ванкувере.

«Я был потрясен известием об ужасных событиях, произошедших сегодня вечером на фестивале Лапу-Лапу в Ванкувере. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования близким погибших и раненых, филиппино-канадской общине и всем в Ванкувере... Мы внимательно следим за ситуацией», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Полиция Ванкувера расследует подробности наезда внедорожника на толпу людей на фестивале филиппинской общины, дело передано в отдел особо тяжких преступлений.

«Примерно в 20:14 26 апреля (06:14 27 апреля мск) мужчина въехал в большую толпу посетителей фестиваля Лапу-Лапу в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню. 30-летний подозреваемый был задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении правоохранителей в социальной сети X.

О наезде автомобиля на людей на уличном фестивале в Ванкувере стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел вечером 26 апреля во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу. Водитель машины был задержан. Канадский телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что в результате инцидента погибли как минимум восемь человек, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали.