Полиция Ванкувера исключила версию о теракте при наезде машины на толпу людей
Представители полиции Ванкувера заявили, что наезд автомобиля на толпу во время уличного фестиваля, в результате которого погибли несколько человек, не был террористическим актом. Об этом 27 апреля сообщается в официальном аккаунте полиции в социальных сетях.
«На данный момент мы уверены, что данный инцидент не был актом терроризма», — говорится в сообщении полиции в соцсети X (бывш. Twitter)
Инцидент произошел вечером 26 апреля во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу. Водитель машины был задержан. Канадский телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что в результате инцидента погибли как минимум восемь человек, в том числе ребенок, еще шестеро пострадали.
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей на фестивале.