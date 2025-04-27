Девять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Ванкувере
Девять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в Ванкувере. Об этом 27 апреля сообщила местная полиция в соцсети X (бывш. Twitter).
«На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу на вчерашнем фестивале Лапу-Лапу. Наши мысли со всеми, кого затронул этот трагический инцидент», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 26 апреля во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу. Водитель машины был задержан. Полиции Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу не был террористическим актом.
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей на фестивале.