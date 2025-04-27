Автомобиль врезался в толпу на фестивале в Ванкувере. Что известно к этому часу

Обновлено в 16:24

Автомобиль въехал в толпу в канадском Ванкувере. По данным полиции, погибли как минимум девять человек. Подробнее читайте в материале «Известий».

Автомобиль наехал на толпу в Ванкувере — что произошло

Авария произошла около 20:00 26 апреля (06:00 мск 27 апреля) во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню. По словам свидетелей, в толпу врезалась черная Audi SUV. Водитель машины был задержан.

В результате происшествия погибли по меньшей мере девять человек. Канадский телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что в числе жертв аварии есть ребенок. Также шесть человек пострадали.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его потрясло случившееся на фестивале Лапу-Лапу. Он выразил соболезнования семьям жертв и сильному и «процветающему филиппинскому сообществу в Канаде».

Реакция властей

Полиция Ванкувера расследует подробности наезда внедорожника на толпу людей на фестивале филиппинской общины, дело передано в отдел особо тяжких преступлений. По предварительным данным, наезд автомобиля на толпу не был террористическим актом.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей на фестивале. По его словам, власти страны внимательно следят за ситуацией.