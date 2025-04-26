Собянин рассказал о новом мобильном пункте управления столичного авиацентра
У Московского авиацентра появился уникальный мобильный пункт управления на базе КАМАЗа. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, центр «обеспечивает работу оперативной группы в условиях, требующих высокой проходимости и автономности». Современное оборудование «позволяет выполнить поставленные задачи, даже если команда долго находится вне базового аэродрома», написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, необходимость в таком пункте управления возникла после участия в ликвидации лесных пожаров в Рязанской области в 2022 году. Автомобили, которые использовались в прошлом, были неэффективны при передвижении по бездорожью, а мощность их радиостанций была недостаточной.
У новой машины три функциональных отсека. Ее диспетчерский пункт имеет стеклянный купол для широкого обзора, средства воздушной радиосвязи, мониторы метеостанции и камеры кругового обзора. Также предусмотрен мобильный офис с оргтехникой, спутниковой телефонной связью и системой подачи воды.
Кроме того, в машине есть зона отдыха, которая состоит из четырех спальных мест, а еще одно предусмотрено в кабине водителя. «Система кондиционирования и отопления создает комфортные условия как для работы, так и для отдыха», — отметил Собянин.
По его словам, мобильный пункт управления создан в единственном экземпляре по проекту сотрудников авиацентра. Позднее его предполагается оборудовать двумя телескопическими мачтами для антенн, которые позволят увеличить дальность радиосвязи с 10–15 км до 50–70 км, добавил мэр.
В конце прошлого года флот Московского авиацентра получил новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Как отмечал Сергей Собянин, новая машина «имеет новейшую систему локации и авионики» и приспособлена для полетов «в самых сложных метеоусловиях». «Теперь авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин: шесть пожарных, пять санитарных и одна — разведывательная», — сообщил мэр.