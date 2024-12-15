Московский авиацентр получил новый пожарный вертолет

Флот Московского авиацентра пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, новая машина «имеет новейшую систему локации и авионики» и приспособлена для полетов «в самых сложных метеоусловиях». Все эти качества делают вертолет «незаменимым для работы в плотной городской застройке», добавил Собянин.

«Теперь авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин: шесть пожарных, пять санитарных и одна — разведывательная», — написал мэр.

Он также отметил, что экипажи МАЦ несут службу в формате круглосуточного дежурства. Время прибытия сотрудников на вызов составляет в среднем 10–15 минут с момента подачи заявки.

«Планируем и дальше пополнять авиапарк новой техникой и развивать авиационно-спасательные технологии в столице», — подчеркнул Собянин.

В ноябре мэр сообщил, что с начала года пилоты санитарных вертолетов МАЦ эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных. В свою очередь, пожарная авиация участвовала в ликвидации 11 крупных возгораний, уточнил он.

«Для успешного выполнения своей работы специалисты авиацентра постоянно повышают квалификацию», — отметил Собянин. Если раньше сотрудникам приходилось выезжать в другие города, то теперь учиться можно без отрыва от основной работы — в 2022 году в МАЦ открылся собственный учебный центр. Сейчас там проводится 14 образовательных программ. Основная цель учебы — это «подготовка универсальных кадров, которые уверенно действуют в любых условиях», добавил мэр.