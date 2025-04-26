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Средства ПВО за ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ

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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами РФ. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что 27 беспилотников было сбито над территорией Курской области, 16 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области и по одному дрону было уничтожено над Ростовской и Липецкой областями.

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее в этот же день сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Миллеровском районе. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

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