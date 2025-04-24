«Комсомольская правда» наградила лучших в российском туризме

Праздником весны и путешествий стала церемония награждения Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024–2025». Финалисты собрались на берегу Москвы-реки, чтобы узнать, кто стал лучшим в четвертом сезоне конкурса, получить награды и призы от организаторов и партнеров премии.

С 2021 года медиагруппа «Комсомольская правда» проводит конкурс среди тех, кто развивает туризм в нашей стране. Премия дополняется новыми номинациями и с каждым годом привлекает все больше участников. Туроператоры, блогеры, отельеры презентуют на конкурсной площадке свои проекты многомиллионной аудитории.

«Эту премию действительно можно назвать путеводителем для туристов. Я побывал в разных уголках страны, но всё равно, изучая проекты, узнаю для себя много нового, отмечаю и в прямом смысле слова выписываю какие-то интересные для путешествий маршруты», — отметил на церемонии заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

В премии «Маршрут построен» в этом сезоне было представлено 980 проектов из 78 регионов России — это максимум и по числу участников, и по количеству субъектов. Финалисты приехали на церемонию со всей страны. Призы вручали отдельно по направлениям. Победитель каждой номинации получил статуэтку премии, призеров наградили дипломами.

Финалисты поднимались на сцену, где почетные гости церемонии открывали заветный конверт и называли победителя. Обладатели главных наград и лауреаты услышали напутственные слова и пожелания от экспертов.

«Подобные премии — это не только шанс рассказать о себе даже начинающим проектам, но и отличная возможность для обмена опытом, установления партнерских связей, и, как следствие, роста и развития проектов», — подчеркнула значение премии заместителя генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Гюзяль Хисямутдинова.

В числе победителей оказались видеопроект «Места силы России», автор которого показывает красоту регионов и ищет героев среди местных жителей, детский путеводитель «Мампус», помогающий развлечь ребенка в путешествии, экскурсия-аудиоспектакль «В гостях у Вани Гончарова», которая позволяет увидеть Ульяновск глазами будущего писателя, и многие другие.