Средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что над территорией Республики Крым сбиты 45 БПЛА, по 10 беспилотников сбили над территориями Белгородской и Курской областей, над Воронежской — восемь, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях — по четыре беспилотника.

В небе над Московским регионом сбили два БПЛА.

Минобороны России 23 апреля заявили, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над семью регионами РФ. Уточняется, что три дрона были уничтожены в небе над Тульской областью, по два — над Курской и Белгородской областями, а также по одному — над территориями Калужской, Брянской и Орловской областей и над Республикой Крым.