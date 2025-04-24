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Средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что над территорией Республики Крым сбиты 45 БПЛА, по 10 беспилотников сбили над территориями Белгородской и Курской областей, над Воронежской — восемь, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях — по четыре беспилотника.

В небе над Московским регионом сбили два БПЛА.

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Минобороны России 23 апреля заявили, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над семью регионами РФ. Уточняется, что три дрона были уничтожены в небе над Тульской областью, по два — над Курской и Белгородской областями, а также по одному — над территориями Калужской, Брянской и Орловской областей и над Республикой Крым.

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