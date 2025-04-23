Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над семью регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что три дрона были уничтожены в небе над Тульской областью, по два — над Курской и Белгородской областями, а также по одному — над территориями Калужской, Брянской и Орловской областей и над Республикой Крым.

В этот же день губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о том, что средства ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА в небе над регионом. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.