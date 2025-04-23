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Губернатор Тульской области сообщил об уничтожении дронов ВСУ над регионом

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Он также уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все специальные службы работают на местах.

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В Минобороны России 22 апреля сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля. Пять БПЛА было ликвидировано над территорией Республики Крым, три — над территорией Белгородской области и два — над территорией Орловской области.

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