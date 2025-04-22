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Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом 22 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Всего, начиная с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что пять БПЛА были ликвидированы над территорией Республики Крым, три — над территорией Белгородской области и два — над территорией Орловской области.

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В Минобороны РФ 21 апреля сообщили о ликвидации пяти вражеских беспилотников над территорией Крымского полуострова. Атака была отражена за 40 минут. В ведомстве уточнили, что сбитые летательные аппараты принадлежали к самолетному типу.

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