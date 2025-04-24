Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Амурской области
В результате ДТП в Амурской области погибли двое взрослых и ребенок. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Утром на 1399-м км автодороги «Амур» произошло столкновение легкового автомобиля Lada Granta с грузовым автомобилем «Урал» (вахтовка). По предварительной информации, в автоаварии три человека скончались, в том числе малолетний ребенок, также один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
23 апреля стало известно, что в результате аварии с тремя грузовыми и тремя легковыми автомобилями в Саратовской области погиб один человек, который находился в легковушке. Еще один человек из грузовика пострадал и был доставлен в медучреждение.