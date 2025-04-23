Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Саратовской области
Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате чего один человек погиб. Об этом в среду, 23 апреля, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
«В 07:20 (06:02 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на трассе Саратов – Хвалынск произошло столкновение шести автомобилей: трех грузовых и трех легковых», — написал он в Telegram-канале.
По его данным, в результате ДТП погиб человек, находившийся в одной из легковушек. Еще один человек из грузовика пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.
23 апреля в главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили о том, что автомобиль под управлением несовершеннолетнего подростка совершил наезд на бетонное дорожное ограждение, в результате чего пострадал 17-летний водитель, а его 16-летняя пассажирка погибла.