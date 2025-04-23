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Один подросток погиб и еще один пострадал в ДТП под Красноярском

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Фото: t.me/mvd_24
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В Красноярском крае автомобиль под управлением несовершеннолетнего подростка совершил наезд на бетонное дорожное ограждение, в результате чего пострадал 17-летний водитель, а его 16-летняя пассажирка погибли. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Уточняется, что инцидент произошел на 2-м км автодороги «Обход города Красноярска». Подросток, управляя автомашиной Lada Priora, столкнулся с бетонным ограждением, после чего автомобиль улетел в кювет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель госпитализирован», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

По информации специалистов, оба подростка не использовали ремни безопасности. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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22 апреля стало известно, что четыре человека погибли в результате аварии в Апастовском районе на юго-западе Татарстана. Предварительно, водитель грузовика Foton не выбрал безопасную скорость и наехал на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, «КамАЗ» и Opel.

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