Авдеев заявил о постепенной нормализации ситуации в Киржачском районе
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 23 апреля заявил, что ситуация в Киржачском районе Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов, постепенно стабилизируется.
«Из 42 населенных пунктов и СНТ, где вчера вечером был отключен газ, в девяти уже восстановлена подача голубого топлива. <...> Подключены 659 абонентов, без газа остаются 3411», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.
По его словам, жители деревень Барсово, Дубки, а также СНТ «Дубки», «Мирный» и «Звездный» остаются в пунктах временного размещения (ПВР). В эвакуированных населенных пунктах круглосуточно дежурит полиция, случаев правонарушений не зафиксировано.
«Сегодня с 22:00 предприятия смогут возобновить работу. Завтра дети пойдут в школы и детские сады», — уточнил Авдеев.
Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы. 23 апреля Авдеев сообщил, что в населенных пунктах Киржачского района после детонации боеприпасов больших разрушений не зафиксировано.