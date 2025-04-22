При детонации боеприпасов во Владимирской области пострадали четыре человека
При детонации боеприпасов в воинской части в Киржачском районе Владимирской области пострадали четверо человек, из них трое были госпитализированы. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, состояние двоих госпитализированных пострадавших оценивается как удовлетворительное, еще одного — как среднее по тяжести. Четвертый житель был осмотрен врачами и пройдет амбулаторное лечение.
«Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым», — добавил Авдеев.
Детонация боеприпасов произошла в тот же день в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.
МЧС России объявило в Киржачском районе режим ЧС. В ведомстве призвали граждан воздержаться от поездок в эту зону.